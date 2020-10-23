23 октября 2020 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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23 октября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 26.10 по 01.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|26.10.2020
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Октябрь 2020
|26.10.2020
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Сентябрь 2020
|27.10.2020
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Сентябрь 2020
|27.10.2020
|10:45
|Цены производителей во Франции
|Сентябрь 2020
|27.10.2020
|12:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Сентябрь 2020
|27.10.2020
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Сентябрь 2020
|27.10.2020
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Август 2020
|27.10.2020
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Октябрь 2020
|28.10.2020
|10:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Октябрь 2020
|28.10.2020
|10:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Октябрь 2020
|28.10.2020
|13:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Сентябрь 2020
|28.10.2020
|15:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Сентябрь 2020
|28.10.2020
|17:00
|Процентная ставка Банка Канады
|Октябрь 2020
|28.10.2020
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 17 по 23 октября
|29.10.2020
|11:55
|Данные о безработице в Германии
|Октябрь 2020
|29.10.2020
|12:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Октябрь 2020
|29.10.2020
|12:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Сентябрь 2020
|29.10.2020
|13:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Октябрь 2020
|29.10.2020
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 18 по 24 октября
|29.10.2020
|15:30
|Предварительная оценка ВВП США
|III квартал 2020
|29.10.2020
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 11 по 17 октября
|29.10.2020
|15:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Октябрь 2020
|29.10.2020
|16:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Октябрь 2020
|30.10.2020
|09:30
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Сентябрь 2020
|30.10.2020
|09:30
|Предварительная оценка ВВП Франции
|III квартал 2020
|30.10.2020
|10:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Октябрь 2020
|30.10.2020
|12:00
|Данные о безработице в Италии
|Сентябрь 2020
|30.10.2020
|12:00
|Предварительная оценка ВВП Италии
|III квартал 2020
|30.10.2020
|13:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Сентябрь 2020
|30.10.2020
|13:00
|Предварительная оценка ВВП еврозоны
|III квартал 2020
|30.10.2020
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Октябрь 2020
|30.10.2020
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Октябрь 2020
|30.10.2020
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Сентябрь 2020
|30.10.2020
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Август 2020
|30.10.2020
|15:30
|Цены производителей в Канаде
|Сентябрь 2020
|30.10.2020
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Октябрь 2020
|30.10.2020
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Октябрь 2020
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