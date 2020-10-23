Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

23 октября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 26.10 по 01.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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ромсвязьбанк (ПСБ) установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 003Р-03 объемом 15 млрд рублей на уровне 6,10% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,19% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,19% годовых. Сбор заявок на... Сбор заявок на... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,53 пункта (0,483%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2816,7 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 44533,455 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 316,198 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 932 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4639 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3001 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,3001 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4140 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,3975 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4571 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,4328 руб. Минимальный курс евро составил 90,1475 руб.,... Минимальный курс евро составил 90,1475 руб.,... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в зеленой зоне, несмотря на дешевеющую нефть. Реакция рынка на ожидаемое решение ЦБ РФ не менять ставку оказалась нейтральной. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли на фоне позитивной динамики на... Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли на фоне позитивной динамики на... читать дальше

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Росстат опубликовал информацию об индексах потребительских цен в России и зарубежных странах в сентябре 2020 года на основе информации Евростата и национальных статслужб. Потребительские цены на продукты в России в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем снизились на... Потребительские цены на продукты в России в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем снизились на... читать дальше

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В России в июле-сентябре 2020 года самый низкий уровень безработицы, соответствующей критериям МОТ, отмечен в Центральном федеральном округе (4,4%), самый высокий - в Северо-Кавказском федеральном округе (15%). Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной... читать дальше

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Американская экономика в октябре росла самыми активными темпами за 20 месяцев, однако компании действовали осторожно в условиях продолжающегося распространения коронавируса и неопределенности относительно исхода ноябрьских президентских выборов, показали результаты исследования... читать дальше

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Регионы РФ к 22 октября получили 123,9 млрд рублей, предусмотренных на поддержку АПК в этом году, что на 7,2% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Как сообщает Минсельхоз, из них до аграриев доведено 87,6 млрд рублей, или 70,7%. Как считает замминистра... Как считает замминистра... читать дальше

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Минприроды РФ совместно с Росгидрометом и "Роскосмосом" намерено организовать мониторинг окружающей среды после гибели животных на Камчатке, для его проведения планируется привлечение средств от бизнеса, сообщил журналистам глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин. "Мы... "Мы... читать дальше

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Цены на нефть опять начали снижаться. При этом по итогам недели Brent может продемонстрировать снижение на 0,7%, WTI - на 0,8%. "Со стороны спроса наблюдается мало поддержки, учитывая крайне большое количество новых случаев заражения COVID-19, которое вчера достигло в... "Со стороны спроса наблюдается мало поддержки, учитывая крайне большое количество новых случаев заражения COVID-19, которое вчера достигло в... читать дальше

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В Великобритании нацелены на то, чтобы максимально быстро заключить торговое соглашение с ЕС, сообщили в британском правительстве. "Мы хотим заключить соглашение как можно скорее", - приводят британские СМИ слова представителя премьера страны Бориса Джонсона. По его... По его... читать дальше

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Совет директоров ПАО "Соллерс" согласовал выкуп 1,713 млн акций группы по 267 рублей за штуку, сообщила компания. Заявления акционеров о продаже акций принимаются с 20 ноября по 20 декабря 2020 года включительно. Держателей акций, которые предполагаются к выкупу, уведомят не... читать дальше

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Активность на мировом рынке сделок финансируемого выкупа (leveraged buyout, LBO) в последние месяцы начала восстанавливаться после затишья, вызванного пандемией коронавируса, пишет The Wall Street Journal. Это объясняется тем, что частные инвестиционные фирмы завершили... Это объясняется тем, что частные инвестиционные фирмы завершили... читать дальше

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