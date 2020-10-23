.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 90,3556 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Возврат к докризисному уровню произойдет в 2022 году
Экономика РФ в 3-м квартале восстанавливалась быстрее ожиданий, но в 4-м квартале восстановление будет уже медленнее прогнозов, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
 
Зарплаты в РФ упали на 10% из-за сжатия "серых" схем
Россияне недополучили в пандемию 1,3 трлн рублей "конвертных окладов", подсчитали эксперты. Причина - в сжатии "серых" схем оплаты труда на 10%, оценили в экономическом университете им. Плеханова. Между тем, согласно данным официальной статистики,...
 
Пандемия не отразилась на благосостоянии домохозяйств мира
Благосостояние домохозяйств во всем мире остается стабильным в 2020 году, несмотря на экономические потрясения, говорится в ежегодном докладе Global Wealth Report швейцарского банка Credit Suisse. Чистая стоимость домохозяйств в мире за...
 
Правительство меняет порядок доплат медикам
В 2021 году правительство продолжит финансировать федеральные доплаты медицинским работникам за борьбу с коронавирусом — Белый дом ввел эту меру в апреле 2020 года, на пике первой волны эпидемии. При этом теперь начисление дополнительных выплат...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

23 октября 2020 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 90,3556 руб.

 0  
23 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 8136 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,3556 руб.

Минимальный курс евро составил 90,1325 руб., максимальный - 90,685 руб. Было заключено 6988 сделок. Объем торгов составил 44966 млн руб., что на 150% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 90,5675 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
23 октября 2020 года 20:00
ПСБ установил ставку 1-го купона бондов на 15 млрд рублей на уровне 6,1%
ромсвязьбанк (ПСБ) установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 003Р-03 объемом 15 млрд рублей на уровне 6,10% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,19% годовых.

Сбор заявок на...    читать дальше
.
23 октября 2020 года 19:51
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 23 октября растет
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,53 пункта (0,483%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2816,7 пункта.

Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45...    читать дальше
.
23 октября 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 23 октября выросла на 0,72% и составила 44533,455 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 44533,455 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 316,198 млрд руб., или на...
.
23 октября 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4639 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 932 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4639 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,3001 руб., максимальный -...    читать дальше
.
23 октября 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 76,3975 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4140 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,3975 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
.
23 октября 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 90,4328 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4571 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,4328 руб.

Минимальный курс евро составил 90,1475 руб.,...    читать дальше
.
23 октября 2020 года 19:04
Рынок российских акций вырос на 0,5-0,8%
Рынок акций РФ завершил торги в зеленой зоне, несмотря на дешевеющую нефть. Реакция рынка на ожидаемое решение ЦБ РФ не менять ставку оказалась нейтральной.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли на фоне позитивной динамики на...    читать дальше
.
23 октября 2020 года 19:01
Продукты питания в ЕС в сентябре подешевели на 0,3%, в России - на 0,6% - Росстат
Росстат опубликовал информацию об индексах потребительских цен в России и зарубежных странах в сентябре 2020 года на основе информации Евростата и национальных статслужб.

Потребительские цены на продукты в России в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем снизились на...    читать дальше
.
23 октября 2020 года 19:00
В 3-м квартале безработица превысила 10% в 11 регионах РФ - Росстат
В России в июле-сентябре 2020 года самый низкий уровень безработицы, соответствующей критериям МОТ, отмечен в Центральном федеральном округе (4,4%), самый высокий - в Северо-Кавказском федеральном округе (15%). Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной...    читать дальше
.
23 октября 2020 года 18:53
Экономика США в октябре росла самыми активными темпами за 20 месяцев - IHS Markit
Американская экономика в октябре росла самыми активными темпами за 20 месяцев, однако компании действовали осторожно в условиях продолжающегося распространения коронавируса и неопределенности относительно исхода ноябрьских президентских выборов, показали результаты исследования...    читать дальше
.
23 октября 2020 года 18:42
Регионы довели до аграриев более 70% федеральных субсидий
Регионы РФ к 22 октября получили 123,9 млрд рублей, предусмотренных на поддержку АПК в этом году, что на 7,2% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Как сообщает Минсельхоз, из них до аграриев доведено 87,6 млрд рублей, или 70,7%.

Как считает замминистра...    читать дальше
.
23 октября 2020 года 18:31
Минприроды РФ планирует привлекать бизнес к мониторингу окружающей среды
Минприроды РФ совместно с Росгидрометом и "Роскосмосом" намерено организовать мониторинг окружающей среды после гибели животных на Камчатке, для его проведения планируется привлечение средств от бизнеса, сообщил журналистам глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.

"Мы...    читать дальше
.
23 октября 2020 года 18:16
Нефтяные цены опять перешли к снижению
Цены на нефть опять начали снижаться. При этом по итогам недели Brent может продемонстрировать снижение на 0,7%, WTI - на 0,8%.

"Со стороны спроса наблюдается мало поддержки, учитывая крайне большое количество новых случаев заражения COVID-19, которое вчера достигло в...    читать дальше
.
23 октября 2020 года 18:01
Великобритания хочет скорее согласовать торговое соглашение с ЕС
В Великобритании нацелены на то, чтобы максимально быстро заключить торговое соглашение с ЕС, сообщили в британском правительстве. "Мы хотим заключить соглашение как можно скорее", - приводят британские СМИ слова представителя премьера страны Бориса Джонсона.

По его...    читать дальше
.
23 октября 2020 года 17:48
"Соллерс" объявил о buyback на 5% акций
Совет директоров ПАО "Соллерс" согласовал выкуп 1,713 млн акций группы по 267 рублей за штуку, сообщила компания. Заявления акционеров о продаже акций принимаются с 20 ноября по 20 декабря 2020 года включительно. Держателей акций, которые предполагаются к выкупу, уведомят не...    читать дальше
.
23 октября 2020 года 17:39
Рынок сделок финансируемого выкупа восстанавливается после затишья
Активность на мировом рынке сделок финансируемого выкупа (leveraged buyout, LBO) в последние месяцы начала восстанавливаться после затишья, вызванного пандемией коронавируса, пишет The Wall Street Journal.

Это объясняется тем, что частные инвестиционные фирмы завершили...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.