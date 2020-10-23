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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 105,5 млрд руб.
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23 октября 2020 года 09:57
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 105,5 млрд руб.
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23 октября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 23 октября по данным на начало операционного дня выросло до 105,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 103,3 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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23 октября 2020 года 15:04
ЦБ РФ с 24 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4697,13 (-53,22) руб./грамм; на серебро - 60,87 (-0,87) руб./грамм; на платину - 2192,95 (-17,61) руб./грамм; на палладий - 5853,59 (-104,02) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.23 октября 2020 года 15:01
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли на фоне позитивной динамики на американском рынке акций днем ранее. В частности, трейдеры положительно оценивают ход переговоров, касающихся нового пакета мер по поддержке американской экономики,... читать дальше
.23 октября 2020 года 14:57
Президент России Владимир Путин считает, что экономика страны еще не перешла к устойчивому подъему. "Видим, что экономика в целом еще не перешла к устойчивому долгосрочному подъему", - сказал Путин в ходе совещания по экономическим вопросам в режиме видеоконференции. В... читать дальше
.23 октября 2020 года 14:51
Уровень безработицы в России в сентябре составил 6,3%, заявил президент Владимир Путин. "Ситуация на рынке труда остается достаточно сложной. В сентябре, как вы знаете, безработица составила 6,3%. По сравнению с августом ее уровень практически не снизился", - сказал... читать дальше
.23 октября 2020 года 14:47
Снижавшиеся с утра нефтяные цены в ходе торгов перешли к умеренному росту, однако могут завершить неделю в минусе. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:34 мск составила $42,63 за баррель, что на $0,17 (0,4%) выше цены на... читать дальше
.23 октября 2020 года 14:45
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 18,36 пункта (0,655%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2821,53 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2826,46 (+0,83%) пункта,... читать дальше
.23 октября 2020 года 14:43
Совет при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства в четверг не поддержал проект закона о нормах регулирования реновации жилищного фонда в субъектах РФ, заявил председатель Совета, глава комитета Госдумы по государственному строительству и... читать дальше
.23 октября 2020 года 14:34
Биржевые цены на бензин Премиум-95 снизились на 0,38% - до 49598 руб. за тонну, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника. Цены на бензин марки Регуляр-92, напротив,...
.23 октября 2020 года 14:28
ГК "Российские автомобильные дороги" в полном объеме разместили бонды на 3,6 млрд рублей 002Р-04 со сроком обращения 27 лет, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 4% годовых. Купоны годовые. Облигации размещались по закрытой... читать дальше
.23 октября 2020 года 14:26
Минпромторг РФ назвал срок создания авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке, подумать над которой поручал президент Владимир Путин - 2022 год. "Начиная с 2022 года мы планируем совместно с Минтрансом и министерством по развитию Дальнего Востока создание... читать дальше
.23 октября 2020 года 14:18
Дезинфляционные риски в среднесрочной перспективе по-прежнему преобладают над проинфляционными, хотя на краткосрочном горизонте проинфляционные риски несколько возросли, говорится в сообщении ЦБ РФ по итогам совета директоров по ставке. Дезинфляционные риски для... читать дальше
.23 октября 2020 года 14:12
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая увеличились в августе на 25,1% и достигли 99,03 млрд юаней ($14,25 млрд), свидетельствуют данные министерства торговли страны. Таким образом, показатель вырос по итогам шестого месяца подряд,... читать дальше
.23 октября 2020 года 14:05
Банк России повысил прогноз по приросту корпоративного кредитования в 2020 году до 8-11%, розничного - до 13-16% с 6-9% по обоим сегментам, следует из среднесрочного прогноза ЦБ. Регулятор ожидает, что в 2021-2023 годах кредитование юрлиц будет расти на 6-10% ежегодно,... читать дальше
.23 октября 2020 года 13:59
В 2020 году кредитование в РФ вырастет примерно на 10%, такую же динамику покажет и в 2021 году, ожидает международное рейтинговое агентство Moody's. "Мы ожидаем рост кредитования примерно на 10% и в этом году, и в следующем. Безусловно, важны детали. К примеру, даже... читать дальше
.23 октября 2020 года 13:54
Долг американских нефтегазовых компаний, которые в 2020 году объявили о банкротстве, стал рекордным и будет расти на фоне продолжающейся волны банкротств, сообщается в докладе Rystad Energy. Хотя с начала года заявления в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве... читать дальше
.23 октября 2020 года 13:51
ЦБ РФ ожидает инфляция в текущем году на уровне 3,9-4,2%. "Инфляция складывается в соответствии с прогнозом Банка России и по итогам 2020 года ожидается в интервале 3,9–4,2%. На динамику потребительских цен влияют разнонаправленные факторы: прежде всего это, с одной стороны,... читать дальше
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