Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3088,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1154,54 млрд руб.

23 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 октября составили по Российской Федерации 3088,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2916,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3114,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2922,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 23 октября составили 1154,54 млрд руб. против 1149,63481 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.