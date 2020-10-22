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ГЛАВНОЕ
МВФ улучшил оценку динамики российской экономики в 2020 году
МВФ смягчил прогноз снижения экономики РФ в 2020 году с 6,6%, прогнозировавшихся в июне, до 4,1%. Падение мирового ВВП, по мнению фонда, также будет менее существенным - 4,4%, а не 4,9%
 
Авиакомпании просят еще 50 млрд рублей
Авиакомпании попросили у правительства еще 50 млрд рублей. Соответствующее письмо направила в правительство Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), сообщил "Ведомостям" источник в авиаотрасли и подтвердил президент ассоциации Владимир...
 
Самое тяжелое время для российских гостиниц еще впереди
Около трети небольших гостиниц и хостелов закрылись в Москве в нынешнем году. Но самое тяжелое время для них еще впереди, считают эксперты. При этом гостиницы на морских побережьях пользуются бешеной популярностью и повышают цены, пишет "Российская...
 
Агрегаторы платежей получили надзор
Банк России получил новые полномочия надзора за еще одной сферой платежного рынка — операторами услуг информационного обмена (ОУИО — игроки, которые обеспечивают техническое взаимодействие между банками и конечным получателем платежа). ЦБ направил...
 
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22 октября 2020 года 19:52
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 22 октября растет
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 16,94 пункта (0,608%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2803,17 пункта.

Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс...    читать дальше
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22 октября 2020 года 19:50
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 22 октября выросла на 0,07% и составила 44217,257 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 44217,257 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 28,856 млрд руб., или на...
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22 октября 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 76,8426 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1265 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,8426 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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22 октября 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 90,9138 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3655 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,9138 руб.

Минимальный курс евро составил 90,3425 руб.,...    читать дальше
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22 октября 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5574 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 419 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5574 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,46 руб., максимальный -...    читать дальше
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22 октября 2020 года 19:04
Экспорт нефти из России в январе-августе снизился на 9,4% - Росстат
В январе-августе т.г. объем экспорта нефти из России упал на 9,4% по сравнению с январем-августом 2019 года и составил 159,8 млн тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (включая данные о взаимной торговле со странами ЕАЭС).

В августе экспорт упал...    читать дальше
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22 октября 2020 года 19:02
Цены производителей бензина в сентябре снизились на 4% - Росстат
Цены производителей на автомобильный бензин в РФ в сентябре снизились на 4,0% после падения на 4,9% в августе, роста на 5,6% в июле, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) . За 9 месяцев цены увеличились на 14,2%.

Удешевление отмечено почти во...    читать дальше
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22 октября 2020 года 19:00
Потребительские цены на бензин не изменились за неделю с 12 по 18 октября - Росстат
Потребительские цены на бензин в России с 12 по 18 октября не изменились С начала года цены на бензин повысились на 2,3%, следует из данных Феде-ральной службы госстатистики РФ (Росстата).

На предыдущей неделе с 5 по 11 октября цены показали рост на 0,1%, до этого в...    читать дальше
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22 октября 2020 года 18:57
Никаких решений о сокращении финансирования силовых ведомств пока не принималось - Путин
Никаких решений о сокращении финансирования министерства обороны и других силовых структур пока не принималось, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Никаких решений пока у нас не планируется, мы не планируем ни сокращение, ни увеличение каких-то сроков чего-то. Это...    читать дальше
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22 октября 2020 года 18:56
Индекс МосБиржи прибавил 0,6%, РТС вырос более чем на процент
Рынок акций РФ в четверг вырос на фоне восстановления нефти.

В четверг в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite потерял 0,4%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,1%) на фоне отсутствия...    читать дальше
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22 октября 2020 года 18:50
Сбербанк разместил 5 выпусков инвестиционных облигаций на 4,85 млрд рублей
Сбербанк (MOEX: SBER) разместил 61,60% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_SBERPRPT-5Y-001Р-333R на 615,952 млн рублей номинальным объемом 1 млрд рублей, 99,74% выпуска ИОС_PRT_RBChips-5Y-001Р-336R на 1,496 млрд рублей номинальным объемом 1,5 млрд рублей, 99,31%...    читать дальше
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22 октября 2020 года 18:47
Мосбиржа зарегистрировала облигации Альфа-банка на 8 млрд рублей
осковская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации Альфа-банка серии 002P-08 со сроком обращения 3 года и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-08-01326-B-002P.

Сбор...    читать дальше
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22 октября 2020 года 18:46
Путин не видит необходимости в жестких ограничениях из-за коронавируса, нужна допподдержка ряда отраслей и продление льгот
Необходимости возвращаться в России к ограничительным мерам из-за коронавируса, которые были этой весной, нет, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В целом, ситуация такова, что на сегодняшний день нет необходимости возвращаться, во всяком случае у нас, к таким...    читать дальше
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22 октября 2020 года 18:46
ДОМ.РФ установил ставки очередных купонов облигаций двух серий
АО "ДОМ.РФ" определило ставку 30-го купона облигаций серий А24 и А26 в размере 4,3% годовых, говорится в сообщениях компании.

Компания завершила размещение облигаций серии А24 объемом 6 млрд рублей в декабре 2012 года. Бумаги имеют 37 квартальных купонов. Ставка текущего...    читать дальше
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22 октября 2020 года 18:38
Годовая инфляция в РФ по итогам года будет в рамках ожиданий ЦБ - в районе 4% - Путин
Годовая инфляция в РФ сейчас на уровне 3,9%, по итогам года будет в ожидаемом ЦБ коридоре - в районе 4%, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас она (годовая инфляция) у нас 3,9% и, скорее всего, я с председателем ЦБ разговаривал, будем в рамках ожидаемых значений -...    читать дальше
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22 октября 2020 года 18:38
Сбербанк и "Р-Фарм" купят по 45% компании "Еаптека", 10% останется у основателя
Сбербанк России и группа компаний "Р-Фарм" подписали соглашение о покупке ими по 45% компании "Еаптека", говорится в пресс-релизе Сбербанка.

"При этом 10% сохранит за собой основатель и генеральный директор "Еаптеки" Антон Буздалин", - отмечается в...    читать дальше
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