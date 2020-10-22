Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 16,94 пункта (0,608%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2803,17 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 44217,257 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 28,856 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1265 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,8426 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3655 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,9138 руб. Минимальный курс евро составил 90,3425 руб.,... Минимальный курс евро составил 90,3425 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 419 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5574 руб. Минимальный курс юаня составил 11,46 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,46 руб., максимальный -... читать дальше

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В январе-августе т.г. объем экспорта нефти из России упал на 9,4% по сравнению с январем-августом 2019 года и составил 159,8 млн тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (включая данные о взаимной торговле со странами ЕАЭС). В августе экспорт упал... В августе экспорт упал... читать дальше

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Цены производителей на автомобильный бензин в РФ в сентябре снизились на 4,0% после падения на 4,9% в августе, роста на 5,6% в июле, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) . За 9 месяцев цены увеличились на 14,2%. Удешевление отмечено почти во... Удешевление отмечено почти во... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 12 по 18 октября не изменились С начала года цены на бензин повысились на 2,3%, следует из данных Феде-ральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе с 5 по 11 октября цены показали рост на 0,1%, до этого в... На предыдущей неделе с 5 по 11 октября цены показали рост на 0,1%, до этого в... читать дальше

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Никаких решений о сокращении финансирования министерства обороны и других силовых структур пока не принималось, заявил президент РФ Владимир Путин. "Никаких решений пока у нас не планируется, мы не планируем ни сокращение, ни увеличение каких-то сроков чего-то. Это... "Никаких решений пока у нас не планируется, мы не планируем ни сокращение, ни увеличение каких-то сроков чего-то. Это... читать дальше

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Рынок акций РФ в четверг вырос на фоне восстановления нефти. В четверг в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite потерял 0,4%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,1%) на фоне отсутствия... В четверг в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,7%, китайский Shanghai Composite потерял 0,4%, гонконгский Hang Seng подрос на 0,1%) на фоне отсутствия... читать дальше

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Сбербанк (MOEX: SBER) разместил 61,60% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_SBERPRPT-5Y-001Р-333R на 615,952 млн рублей номинальным объемом 1 млрд рублей, 99,74% выпуска ИОС_PRT_RBChips-5Y-001Р-336R на 1,496 млрд рублей номинальным объемом 1,5 млрд рублей, 99,31%... читать дальше

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осковская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации Альфа-банка серии 002P-08 со сроком обращения 3 года и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-08-01326-B-002P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-08-01326-B-002P. Сбор... Сбор... читать дальше

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Необходимости возвращаться в России к ограничительным мерам из-за коронавируса, которые были этой весной, нет, заявил президент РФ Владимир Путин. "В целом, ситуация такова, что на сегодняшний день нет необходимости возвращаться, во всяком случае у нас, к таким... "В целом, ситуация такова, что на сегодняшний день нет необходимости возвращаться, во всяком случае у нас, к таким... читать дальше

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АО "ДОМ.РФ" определило ставку 30-го купона облигаций серий А24 и А26 в размере 4,3% годовых, говорится в сообщениях компании. Компания завершила размещение облигаций серии А24 объемом 6 млрд рублей в декабре 2012 года. Бумаги имеют 37 квартальных купонов. Ставка текущего... Компания завершила размещение облигаций серии А24 объемом 6 млрд рублей в декабре 2012 года. Бумаги имеют 37 квартальных купонов. Ставка текущего... читать дальше

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Годовая инфляция в РФ сейчас на уровне 3,9%, по итогам года будет в ожидаемом ЦБ коридоре - в районе 4%, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сейчас она (годовая инфляция) у нас 3,9% и, скорее всего, я с председателем ЦБ разговаривал, будем в рамках ожидаемых значений -... "Сейчас она (годовая инфляция) у нас 3,9% и, скорее всего, я с председателем ЦБ разговаривал, будем в рамках ожидаемых значений -... читать дальше

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Сбербанк России и группа компаний "Р-Фарм" подписали соглашение о покупке ими по 45% компании "Еаптека", говорится в пресс-релизе Сбербанка. "При этом 10% сохранит за собой основатель и генеральный директор "Еаптеки" Антон Буздалин", - отмечается в... "При этом 10% сохранит за собой основатель и генеральный директор "Еаптеки" Антон Буздалин", - отмечается в... читать дальше

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