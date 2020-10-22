ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 октября в размере 77,0809 руб.

22 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 октября, составляет 77,0809 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,87 коп.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2408 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,1692 руб. Минимальный курс евро составил 90,78 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 90,78 руб., максимальный -... читать дальше

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Правительство России ставит задачу не допустить роста цен на жилье и сформировать максимальное предложение на рынке в условиях продления льготной программы ипотеки, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании коллегии Минстроя РФ. "На ближайшее время наша задача - не... читать дальше

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ЦБ РФ с 23 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4750,35 (-2,2) руб./грамм; на серебро - 61,74 (-0,23) руб./грамм; на платину - 2210,56 (+41,02) руб./грамм; на палладий - 5957,61 (+13,67) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Важно победить пандемию коронавируса COVID-19, не спровоцировав при этом другую пандемию - экономическую, заявил председатель совета директоров Банка Интеза Антонио Фаллико. "Мы не можем допустить, чтобы победа над ударившей по нашему здоровью пандемии далась ценой возникновения... читать дальше

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В Москве социальную поддержку получают больше 4 миллионов человек - каждый третий горожанин, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице Вконтакте. "Помогаем людям старшего поколения, ветеранам, семьям с детьми, сиротам и инвалидам, безработным. В 2020 году на программу... читать дальше

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Комитет финансов Санкт-Петербурга установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 35003 со сроком обращения около 6,5 лет объемом до 30 млрд рублей на уровне 6,05% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует... Ориентиру соответствует... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 23,55 пункта (0,845%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2809,78 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2813,82 (+0,99%) пункта, минимальное -... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок в четверг перешли к росту после падения накануне на данных Минэнерго США о росте запасов бензина в стране. Согласно данным Минэнерго, спрос на бензин в США на минувшей неделе сократился на 290 тыс. б/с - до минимальных с 12 июня 8,29 млн... Согласно данным Минэнерго, спрос на бензин в США на минувшей неделе сократился на 290 тыс. б/с - до минимальных с 12 июня 8,29 млн... читать дальше

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Правление Национального банка Украины (НБУ) в очередной раз приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 6%. "Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых. Сохранение мягкой монетарной политики направлено... "Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых. Сохранение мягкой монетарной политики направлено... читать дальше

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Общий объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы по итогам января-августа 2020 года увеличился на 27,9% (год к году) и составил $21,52 млрд, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. В том... В том... читать дальше

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В еврозоне дефицит государственного бюджета по отношению к ВВП во 2-м квартале 2020 года подскочил до 11,6% ВВП (максимума за все время наблюдений с 2002 года) по сравнению с 2,5% в 1-м квартале текущего года, свидетельствуют данные Евростата. В ЕС дефицит госбюджета увеличился... читать дальше

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Доля электромобилей на российском авторынке едва ли превысит 10% в перспективе ближайших десятилетий, сегмент будет неспешно развиваться лишь в отдельных регионах, считает управляющий директор ООО "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев. "Самая, наверное, продвинутая из... "Самая, наверное, продвинутая из... читать дальше

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Ускоренный переход к возобновляемым источникам энергии может привести к инвестиционному дисбалансу, считает главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин. "Недоинвестирование в поддержание добычи нефти и газа приведет к резкому росту цен на все виды... "Недоинвестирование в поддержание добычи нефти и газа приведет к резкому росту цен на все виды... читать дальше

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Японское рейтинговое агентство (JCR) подтвердило долгосрочные рейтинги Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте и национальной валютах на уровне "ВВВ", прогноз - "стабильный". "Рейтинги отражают политическую базу для долгосрочного стабильного... "Рейтинги отражают политическую базу для долгосрочного стабильного... читать дальше

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Европейская авиагруппа International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG) сообщила, что ее операционный убыток до вычета разовых статей в июле-сентябре составил 1,3 млрд евро по сравнению с прибылью в 1,4 млрд евро за аналогичный период прошлого года. Выручка группы... Выручка группы... читать дальше

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Минфин России надеется внести законопроект о новой добровольной накопительной схеме - гарантированном пенсионном плане (ГПП) - на рассмотрение в Госдуму в следующем году, сообщил замминистра финансов Антон Дроздов. "Законопроект находится в настоящее время на... "Законопроект находится в настоящее время на... читать дальше

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