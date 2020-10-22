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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3114,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1149,63 млрд руб.
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22 октября 2020 года 09:39
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3114,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1149,63 млрд руб.
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22 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 октября составили по Российской Федерации 3114,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2922,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3128,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2946,5 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 22 октября составили 1149,63 млрд руб. против 1421,52676 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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