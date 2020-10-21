Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5999 руб.

21 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 594 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5999 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,5361 руб., максимальный - 11,6459 руб. Было заключено 384 сделки. Объем торгов составил 1477,08 млн руб., что на 105% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,5579 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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