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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 9 октября по 16 октября на 1002 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1895 тыс. баррелей
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21 октября 2020 года 17:32
Запасы нефти в США упали за период с 9 октября по 16 октября на 1002 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1895 тыс. баррелей
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21 октября. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 1002 тыс. баррелей - до 488,107 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1895 тыс. баррелей и составили 227,016 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 3832 тыс. баррелей, достигнув 160,719 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 1375 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1500 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 2000 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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