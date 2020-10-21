Запасы нефти в США упали за период с 9 октября по 16 октября на 1002 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1895 тыс. баррелей

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5340 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,2914 руб.

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7113 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,9825 руб.

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 594 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5999 руб.

.

Потребительские цены в РФ за неделю с 13 по 19 октября повысились на 0,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На двух предыдущих неделях инфляция также составляла 0,1%.

С начала октября инфляция составила 0,3%, с начала года - 3,2%.