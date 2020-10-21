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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 77,0523 руб.
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21 октября 2020 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 77,0523 руб.
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21 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7598 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,0523 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,715 руб., максимальный - 77,305 руб. Было заключено 17172 сделки. Объем торгов составил 66512,84 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,715 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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