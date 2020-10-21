Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,6289 руб.

21 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 291 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6289 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,5985 руб., максимальный - 11,6518 руб. Было заключено 52 сделки. Объем торгов составил 215,39 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,5985 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.