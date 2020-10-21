.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 364,8 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
МВФ улучшил оценку динамики российской экономики в 2020 году
МВФ смягчил прогноз снижения экономики РФ в 2020 году с 6,6%, прогнозировавшихся в июне, до 4,1%. Падение мирового ВВП, по мнению фонда, также будет менее существенным - 4,4%, а не 4,9%
 
Падение ВВП РФ в 3-м квартале замедлилось до 3,8% - Минэкономразвития
Падение ВВП РФ в сентябре 2020 года оценивается в 3,3% в годовом выражении после снижения на 3,7% по уточненным данным (с 4,3%) в августе, на 4,4% в июле (оценка уточнена с 4,6%). Такая оценка содержится в "Картине деловой активности",...
 
Fitch: дефициты бюджетов регионов РФ увеличиваются
Степень негативного влияния пандемии коронавируса COVID-19 на российские субнациональные образования различается в зависимости от их рейтингов, отмечается в обзоре международного рейтингового агентства Fitch Ratings. Регионы с более низкими...
 
По итогам года ущерб МСП составит не менее 1 трлн руб.
По итогам 2020 года ущерб малых и средних предприятий составит не менее 1 трлн рублей, и основной удар примут на себя сферы услуг, торговли и общепита. Таким прогнозом в интервью "Известиям" поделился президент бизнес-объединения "Опора России"...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

21 октября 2020 года 09:48

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 364,8 млрд руб.

 0
21 октября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 21 октября по данным на начало операционного дня выросло до 364,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 146,9 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
21 октября 2020 года 14:49
Квартальный чистый убыток Baker Hughes составил $170 млн
По итогам 3-го квартала чистый убыток американской нефтесервисной компании Baker Hughes Co. составил $170 млн, или $0,25 на акцию, по сравнению с прибылью в размере $57 млн, или $0,11 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Как говорится в сообщении компании, без...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 21 октября снижается
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 14,92 пункта (0,532%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2788,14 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2816,8 (+0,49%) пункта,...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 14:39
Большинство азиатских рынок акций завершило торги на подъеме
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали позитивную динамику вслед за подъемом американского рынка акций днем ранее. Исключением стал только материковый Китай. Поддержку настроению инвесторов, в том числе, оказали надежды на скорое...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 14:32
Томсккабель выставил на 19 ноября оферту по облигациям 1-й серии в объеме до 500 млн рублей
ООО "Томский кабельный завод" ("Томсккабель") выставило на 19 ноября оферту по согласованию с владельцами по выпуску облигаций 1-й серии в объеме до 500 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Период предъявления бумаг к выкупу - с 10 по 16 ноября. Цена...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 14:30
Количество россиян на удаленке останется значительным и после снятия ограничений - глава Минтруда
В России около 3,7 млн граждан в настоящий момент работают удаленно. Министр труда РФ Антон Котяков полагает, что закрепление нормы о удаленной работе в законодательстве позволит оперативно решать все спорные вопросы.

"Сегодня порядка 7% трудоустроенных граждан работают...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 14:16
В США утверждены новые требования к ликвидности крупных банков
Финансовые регуляторы США перешли к принятию новых правил, которые обязывают крупные банки хранить достаточно средств для обеспечения своих потребностей в течение года.

Руководство Корпорации по страхованию депозитов США (FDIC) одобрило окончательное правило,...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 14:12
ЦБ РФ установил курс евро с 22 октября в размере 91,3448 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 октября, составляет 91,3448 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 21,55 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
21 октября 2020 года 14:12
ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 октября в размере 77,0322 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 октября, составляет 77,0322 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 74,58 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
21 октября 2020 года 14:07
На открытие месторождений в Арктике до 2035 года будет выделено 200 млрд руб.
Минприроды и Минвостокразвития завершают разработку программы геологоразведки в Арктике, согласно которой на открытие месторождений до 2035 года будет выделено 200 млрд рублей бюджетных средств, сообщил глава Минвостокразвития Александр Козлов на совещании по развитию Севморпути...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 13:58
С начала года российские рыбаки увеличили вылов рыбы на 0,2%
Рыбаки РФ к 19 октября выловили 4,14 млн тонн рыбы, что на 0,2% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Росрыболовство.

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне добыто 3,011 млн тонн (на 2,5% больше).

В Северном бассейне вылов снизился на...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 13:50
Прирост заболеваемости коронавирусом может прекратиться в начале ноября - эксперт Роспотребнадзора
Прирост новых случаев COVID-19 в РФ может прекратиться в начале ноября, количество новых случаев на пике составит до 20 тыс. в сутки, считает заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная

"Возможно,...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 13:41
Во втором чтении принят законопроект об изменении порядка формирования правительства
Госдума приняла во втором чтении законопроект о новом порядке формирования правительства из президентского пакета инициатив во исполнение положений Конституции.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, "новая редакция закона о правительстве направлена на...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 13:32
Квартальные выручка и прибыль Ericsson превысили прогнозы
Чистая прибыль шведской Ericsson AB в третьем квартале 2020 года составила 5,6 млрд шведских крон по сравнению с убытком в 6,9 млрд крон годом ранее, говорится в пресс-релизе крупнейшего мирового производителя оборудования для беспроводных сетей.

Квартальная выручка...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 13:24
Новые санкции США по "Северному потоку 2" - рейдерская конкуренция - Кремль
В Москве расценивают как проявление недобросовестной конкуренции расширение американских санкций в отношении проекта газопровода "Северный поток 2", заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В целом достаточно недружественная и деструктивная линия...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 13:17
Nestle более чем на 9% сократила выручку за 9 месяцев
По итогам 9 месяцев выручка одного из крупнейших в мире производителей продуктов питания -швейцарской Nestle SA - сократилась на 9,4% - до 61,91 млрд швейцарских франков ($68,24 млрд) по сравнению с 68,37 млрд за аналогичный период годом ранее. Консенсус-прогноз, предоставленный...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 21 октября снижается
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 14,37 пункта (0,513%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2788,69 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2816,8 (+0,49%) пункта,...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.