.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3128,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1421,53 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
МВФ улучшил оценку динамики российской экономики в 2020 году
МВФ смягчил прогноз снижения экономики РФ в 2020 году с 6,6%, прогнозировавшихся в июне, до 4,1%. Падение мирового ВВП, по мнению фонда, также будет менее существенным - 4,4%, а не 4,9%
 
Падение ВВП РФ в 3-м квартале замедлилось до 3,8% - Минэкономразвития
Падение ВВП РФ в сентябре 2020 года оценивается в 3,3% в годовом выражении после снижения на 3,7% по уточненным данным (с 4,3%) в августе, на 4,4% в июле (оценка уточнена с 4,6%). Такая оценка содержится в "Картине деловой активности",...
 
Fitch: дефициты бюджетов регионов РФ увеличиваются
Степень негативного влияния пандемии коронавируса COVID-19 на российские субнациональные образования различается в зависимости от их рейтингов, отмечается в обзоре международного рейтингового агентства Fitch Ratings. Регионы с более низкими...
 
По итогам года ущерб МСП составит не менее 1 трлн руб.
По итогам 2020 года ущерб малых и средних предприятий составит не менее 1 трлн рублей, и основной удар примут на себя сферы услуг, торговли и общепита. Таким прогнозом в интервью "Известиям" поделился президент бизнес-объединения "Опора России"...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

21 октября 2020 года 09:26

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3128,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1421,53 млрд руб.

 0
21 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 21 октября составили по Российской Федерации 3128,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2946,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3281,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3107,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 21 октября составили 1421,53 млрд руб. против 1433,26075 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
21 октября 2020 года 14:49
Квартальный чистый убыток Baker Hughes составил $170 млн
По итогам 3-го квартала чистый убыток американской нефтесервисной компании Baker Hughes Co. составил $170 млн, или $0,25 на акцию, по сравнению с прибылью в размере $57 млн, или $0,11 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Как говорится в сообщении компании, без...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 21 октября снижается
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 14,92 пункта (0,532%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2788,14 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2816,8 (+0,49%) пункта,...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 14:39
Большинство азиатских рынок акций завершило торги на подъеме
Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона продемонстрировали позитивную динамику вслед за подъемом американского рынка акций днем ранее. Исключением стал только материковый Китай. Поддержку настроению инвесторов, в том числе, оказали надежды на скорое...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 14:32
Томсккабель выставил на 19 ноября оферту по облигациям 1-й серии в объеме до 500 млн рублей
ООО "Томский кабельный завод" ("Томсккабель") выставило на 19 ноября оферту по согласованию с владельцами по выпуску облигаций 1-й серии в объеме до 500 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Период предъявления бумаг к выкупу - с 10 по 16 ноября. Цена...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 14:30
Количество россиян на удаленке останется значительным и после снятия ограничений - глава Минтруда
В России около 3,7 млн граждан в настоящий момент работают удаленно. Министр труда РФ Антон Котяков полагает, что закрепление нормы о удаленной работе в законодательстве позволит оперативно решать все спорные вопросы.

"Сегодня порядка 7% трудоустроенных граждан работают...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 14:16
В США утверждены новые требования к ликвидности крупных банков
Финансовые регуляторы США перешли к принятию новых правил, которые обязывают крупные банки хранить достаточно средств для обеспечения своих потребностей в течение года.

Руководство Корпорации по страхованию депозитов США (FDIC) одобрило окончательное правило,...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 14:12
ЦБ РФ установил курс евро с 22 октября в размере 91,3448 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 22 октября, составляет 91,3448 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 21,55 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
21 октября 2020 года 14:12
ЦБ РФ установил курс доллара США с 22 октября в размере 77,0322 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 октября, составляет 77,0322 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 74,58 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
21 октября 2020 года 14:07
На открытие месторождений в Арктике до 2035 года будет выделено 200 млрд руб.
Минприроды и Минвостокразвития завершают разработку программы геологоразведки в Арктике, согласно которой на открытие месторождений до 2035 года будет выделено 200 млрд рублей бюджетных средств, сообщил глава Минвостокразвития Александр Козлов на совещании по развитию Севморпути...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 13:58
С начала года российские рыбаки увеличили вылов рыбы на 0,2%
Рыбаки РФ к 19 октября выловили 4,14 млн тонн рыбы, что на 0,2% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Росрыболовство.

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне добыто 3,011 млн тонн (на 2,5% больше).

В Северном бассейне вылов снизился на...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 13:50
Прирост заболеваемости коронавирусом может прекратиться в начале ноября - эксперт Роспотребнадзора
Прирост новых случаев COVID-19 в РФ может прекратиться в начале ноября, количество новых случаев на пике составит до 20 тыс. в сутки, считает заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная

"Возможно,...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 13:41
Во втором чтении принят законопроект об изменении порядка формирования правительства
Госдума приняла во втором чтении законопроект о новом порядке формирования правительства из президентского пакета инициатив во исполнение положений Конституции.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, "новая редакция закона о правительстве направлена на...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 13:32
Квартальные выручка и прибыль Ericsson превысили прогнозы
Чистая прибыль шведской Ericsson AB в третьем квартале 2020 года составила 5,6 млрд шведских крон по сравнению с убытком в 6,9 млрд крон годом ранее, говорится в пресс-релизе крупнейшего мирового производителя оборудования для беспроводных сетей.

Квартальная выручка...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 13:24
Новые санкции США по "Северному потоку 2" - рейдерская конкуренция - Кремль
В Москве расценивают как проявление недобросовестной конкуренции расширение американских санкций в отношении проекта газопровода "Северный поток 2", заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В целом достаточно недружественная и деструктивная линия...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 13:17
Nestle более чем на 9% сократила выручку за 9 месяцев
По итогам 9 месяцев выручка одного из крупнейших в мире производителей продуктов питания -швейцарской Nestle SA - сократилась на 9,4% - до 61,91 млрд швейцарских франков ($68,24 млрд) по сравнению с 68,37 млрд за аналогичный период годом ранее. Консенсус-прогноз, предоставленный...    читать дальше
.
21 октября 2020 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 21 октября снижается
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 14,37 пункта (0,513%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2788,69 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2816,8 (+0,49%) пункта,...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.