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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
МВФ улучшил оценку динамики российской экономики в 2020 году
МВФ смягчил прогноз снижения экономики РФ в 2020 году с 6,6%, прогнозировавшихся в июне, до 4,1%. Падение мирового ВВП, по мнению фонда, также будет менее существенным - 4,4%, а не 4,9%
 
Падение ВВП РФ в 3-м квартале замедлилось до 3,8% - Минэкономразвития
Падение ВВП РФ в сентябре 2020 года оценивается в 3,3% в годовом выражении после снижения на 3,7% по уточненным данным (с 4,3%) в августе, на 4,4% в июле (оценка уточнена с 4,6%). Такая оценка содержится в "Картине деловой активности",...
 
Fitch: дефициты бюджетов регионов РФ увеличиваются
Степень негативного влияния пандемии коронавируса COVID-19 на российские субнациональные образования различается в зависимости от их рейтингов, отмечается в обзоре международного рейтингового агентства Fitch Ratings. Регионы с более низкими...
 
Здоровую пищу просят вывести из "серой зоны"
С поставками органической продукции в РФ сложилась критическая ситуация. Об "угрожающей ситуации" с импортом органической продукции и сырья в Россию вице-премьера Викторию Абрамченко предупредили исполнительный директор "Русбренда" Алексей...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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21 октября 2020 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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21 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Изменение потребительских цен в Великобритании Сентябрь 2020
09:00 Изменение цен производителей в Великобритании Сентябрь 2020
15:30 Изменение потребительских цен в Канаде Сентябрь 2020
15:30 Объемы розничных продаж в Канаде Август 2020
17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 10 по 16 октября

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
21 октября 2020 года 09:10
Сланцевый производитель Pioneer Natural Resources покупает конкурирующую Parsley Energy за $4,5 млрд
Американский сланцевый производитель Pioneer Natural Resources Co. достиг соглашения о покупке конкурирующей Parsley Energy Inc. за $4,5 млрд.

Сделка будет полностью оплачена акциями, сообщает The Wall Street Journal.

При этом Parsley Energy оценивается в...    читать дальше
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21 октября 2020 года 09:03
ВТБ разместит 22 октября однодневные бонды серии КС-3-524 на 50 млрд рублей
1 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 октября однодневные биржевые облигации серии КС-3-524 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии...    читать дальше
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21 октября 2020 года 09:02
В сентябре депозиты юрлиц в банках РФ продолжили увеличиваться - ЦБ РФ
В сентябре рост депозитов юрлиц в российских банках продолжился, они выросли на 386 млрд рублей (или на 1,2%), хотя и меньше, чем в августе (рост на 740 млрд рублей, или на 2,4%), говорится в комментарии ЦБ РФ "О развитии банковского сектора".

Банк России отмечает, что...    читать дальше
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21 октября 2020 года 08:55
Россия полна решимости продолжить строительство "Северного потока 2" - Косачев
У России достаточно решимости на продолжение реализации проекта "Северный поток 2", несмотря на угрозы и санкции США, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Насколько эффективными окажутся все эти меры, покажет время, ведь это...    читать дальше
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21 октября 2020 года 08:47
В сентябре рост портфеля банковских кредитов юрлицам составил 0,8%, физлицам - 1,8%
В сентябре российский банковский сектор продолжил наращивать темпы кредитования как в корпоративном, так и в розничном сегменте, говорится в обзоре ЦБ РФ.

Темп роста корпоративного кредитного портфеля снижается последние несколько месяцев, но все еще остается высоким. В...    читать дальше
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21 октября 2020 года 08:40
Число заражений COVID-19 в мире превысило 40,7 млн
С начала пандемии COVID-19 во всем мире зафиксировано 40 млн 729 тыс. 251 случай заражения коронавирусом, за минувшие сутки выявлено 380 тыс. 514 новых случаев, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По его данным, на 8:00 мск во всем мире число умерших от...    читать дальше
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21 октября 2020 года 08:35
Нефтяные цены снижаются на данных API о запасах в США
Цены на нефть эталонных марок снижаются сегодня на данных Американского института нефти (API) о росте нефтяных запасов в США.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:21 мск составила $42,83 за баррель, что на $0,33 (0,76%) ниже...    читать дальше
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21 октября 2020 года 08:32
Фондовый рынок США завершил торги на позитиве
Американские фондовые индикаторы повысились по итогам торгов во вторник, инвесторы следили за переговорами по новому пакету мер поддержки экономики. Кроме того, трейдеры оценивали и очередную порцию отчетов американских компаний.

Спикер Палаты представителей Конгресса...    читать дальше
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21 октября 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 81000,00 млн руб.
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 81000,00 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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21 октября 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 32075,38 млн руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 32075,38 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
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21 октября 2020 года 08:26
ЦБ РФ: в этом году рост ипотечного кредитования может составить 18% и более, корпоративного - 9%
Ипотечное кредитование в 2020 году может вырасти на 18% и более, корпоративное кредитование - на 9%, сообщил директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов в видеоролике, размещенном на сайте регулятора.

"Что касается ипотеки, то здесь темпы...    читать дальше
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21 октября 2020 года 08:19
Европейские рынки акций закрылись разнонаправленными изменениями
Европейские фондовые индексы по итогам вчерашних торгов не продемонстрировали единой динамики.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 0,35% и составил 365,51 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,08%. Итальянский...    читать дальше
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21 октября 2020 года 08:12
Рост сельхозпроизводства в РФ в сентябре снизился до 1,4% - Росстат
Рост производства продукции сельского хозяйства в РФ в сентябре этого года составил 1,4% - до 1 трлн 327,4 млрд рублей, сообщил вчера Росстат.

По сравнению с августом темпы роста снизились: согласно уточнённым данным Росстата, в августе они составили 4,1%.

В...    читать дальше
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21 октября 2020 года 08:06
В сентябре прибыль российских банков составила около 200 млрд руб. - ЦБ
В сентябре российские банки получили прибыль в размере около 200 млрд рублей, говорится в материале ЦБ РФ.

В сентябре 2019 года банки заработали около 100 млрд рублей, таким образом, прибыль выросла примерно в 2 раза. По сравнению с августом 2020 года в сентябре этого...    читать дальше
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21 октября 2020 года 08:02
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 91,5603 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 октября, составляет 91,5603 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 24,88 коп.
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21 октября 2020 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 77,778 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 октября, составляет 77,778 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,61 коп.
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