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Американский сланцевый производитель Pioneer Natural Resources Co. достиг соглашения о покупке конкурирующей Parsley Energy Inc. за $4,5 млрд. Сделка будет полностью оплачена акциями, сообщает The Wall Street Journal. Сделка будет полностью оплачена акциями, сообщает The Wall Street Journal. При этом Parsley Energy оценивается в... При этом Parsley Energy оценивается в... читать дальше

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1 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 октября однодневные биржевые облигации серии КС-3-524 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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В сентябре рост депозитов юрлиц в российских банках продолжился, они выросли на 386 млрд рублей (или на 1,2%), хотя и меньше, чем в августе (рост на 740 млрд рублей, или на 2,4%), говорится в комментарии ЦБ РФ "О развитии банковского сектора". Банк России отмечает, что... Банк России отмечает, что... читать дальше

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У России достаточно решимости на продолжение реализации проекта "Северный поток 2", несмотря на угрозы и санкции США, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. "Насколько эффективными окажутся все эти меры, покажет время, ведь это... "Насколько эффективными окажутся все эти меры, покажет время, ведь это... читать дальше

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В сентябре российский банковский сектор продолжил наращивать темпы кредитования как в корпоративном, так и в розничном сегменте, говорится в обзоре ЦБ РФ. Темп роста корпоративного кредитного портфеля снижается последние несколько месяцев, но все еще остается высоким. В... Темп роста корпоративного кредитного портфеля снижается последние несколько месяцев, но все еще остается высоким. В... читать дальше

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С начала пандемии COVID-19 во всем мире зафиксировано 40 млн 729 тыс. 251 случай заражения коронавирусом, за минувшие сутки выявлено 380 тыс. 514 новых случаев, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. По его данным, на 8:00 мск во всем мире число умерших от... По его данным, на 8:00 мск во всем мире число умерших от... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок снижаются сегодня на данных Американского института нефти (API) о росте нефтяных запасов в США. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:21 мск составила $42,83 за баррель, что на $0,33 (0,76%) ниже... Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:21 мск составила $42,83 за баррель, что на $0,33 (0,76%) ниже... читать дальше

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Американские фондовые индикаторы повысились по итогам торгов во вторник, инвесторы следили за переговорами по новому пакету мер поддержки экономики. Кроме того, трейдеры оценивали и очередную порцию отчетов американских компаний. Спикер Палаты представителей Конгресса... Спикер Палаты представителей Конгресса... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 81000,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 32075,38 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Ипотечное кредитование в 2020 году может вырасти на 18% и более, корпоративное кредитование - на 9%, сообщил директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов в видеоролике, размещенном на сайте регулятора. "Что касается ипотеки, то здесь темпы... "Что касается ипотеки, то здесь темпы... читать дальше

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Европейские фондовые индексы по итогам вчерашних торгов не продемонстрировали единой динамики. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 0,35% и составил 365,51 пункта. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 0,35% и составил 365,51 пункта. Британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,08%. Итальянский... Британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,08%. Итальянский... читать дальше

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Рост производства продукции сельского хозяйства в РФ в сентябре этого года составил 1,4% - до 1 трлн 327,4 млрд рублей, сообщил вчера Росстат. По сравнению с августом темпы роста снизились: согласно уточнённым данным Росстата, в августе они составили 4,1%. По сравнению с августом темпы роста снизились: согласно уточнённым данным Росстата, в августе они составили 4,1%. В... В... читать дальше

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В сентябре российские банки получили прибыль в размере около 200 млрд рублей, говорится в материале ЦБ РФ. В сентябре 2019 года банки заработали около 100 млрд рублей, таким образом, прибыль выросла примерно в 2 раза. По сравнению с августом 2020 года в сентябре этого... В сентябре 2019 года банки заработали около 100 млрд рублей, таким образом, прибыль выросла примерно в 2 раза. По сравнению с августом 2020 года в сентябре этого... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 октября, составляет 91,5603 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 24,88 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 октября, составляет 77,778 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,61 коп.

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