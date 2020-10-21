21 октября 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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21 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Сентябрь 2020
|09:00
|Изменение цен производителей в Великобритании
|Сентябрь 2020
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Сентябрь 2020
|15:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Август 2020
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 10 по 16 октября
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21 октября 2020 года 09:10
Американский сланцевый производитель Pioneer Natural Resources Co. достиг соглашения о покупке конкурирующей Parsley Energy Inc. за $4,5 млрд.
Сделка будет полностью оплачена акциями, сообщает The Wall Street Journal.
При этом Parsley Energy оценивается в... читать дальше
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21 октября 2020 года 09:03
1 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 22 октября однодневные биржевые облигации серии КС-3-524 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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21 октября 2020 года 09:02
В сентябре рост депозитов юрлиц в российских банках продолжился, они выросли на 386 млрд рублей (или на 1,2%), хотя и меньше, чем в августе (рост на 740 млрд рублей, или на 2,4%), говорится в комментарии ЦБ РФ "О развитии банковского сектора".
Банк России отмечает, что... читать дальше
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21 октября 2020 года 08:55
У России достаточно решимости на продолжение реализации проекта "Северный поток 2", несмотря на угрозы и санкции США, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Насколько эффективными окажутся все эти меры, покажет время, ведь это... читать дальше
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21 октября 2020 года 08:47
В сентябре российский банковский сектор продолжил наращивать темпы кредитования как в корпоративном, так и в розничном сегменте, говорится в обзоре ЦБ РФ.
Темп роста корпоративного кредитного портфеля снижается последние несколько месяцев, но все еще остается высоким. В... читать дальше
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21 октября 2020 года 08:40
С начала пандемии COVID-19 во всем мире зафиксировано 40 млн 729 тыс. 251 случай заражения коронавирусом, за минувшие сутки выявлено 380 тыс. 514 новых случаев, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
По его данным, на 8:00 мск во всем мире число умерших от... читать дальше
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21 октября 2020 года 08:35
Цены на нефть эталонных марок снижаются сегодня на данных Американского института нефти (API) о росте нефтяных запасов в США.
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:21 мск составила $42,83 за баррель, что на $0,33 (0,76%) ниже... читать дальше
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21 октября 2020 года 08:32
Американские фондовые индикаторы повысились по итогам торгов во вторник, инвесторы следили за переговорами по новому пакету мер поддержки экономики. Кроме того, трейдеры оценивали и очередную порцию отчетов американских компаний.
Спикер Палаты представителей Конгресса... читать дальше
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21 октября 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 81000,00 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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21 октября 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 32075,38 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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21 октября 2020 года 08:26
Ипотечное кредитование в 2020 году может вырасти на 18% и более, корпоративное кредитование - на 9%, сообщил директор департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов в видеоролике, размещенном на сайте регулятора.
"Что касается ипотеки, то здесь темпы... читать дальше
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21 октября 2020 года 08:19
Европейские фондовые индексы по итогам вчерашних торгов не продемонстрировали единой динамики.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 0,35% и составил 365,51 пункта.
Британский индикатор FTSE 100 вырос на 0,08%. Итальянский... читать дальше
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21 октября 2020 года 08:12
Рост производства продукции сельского хозяйства в РФ в сентябре этого года составил 1,4% - до 1 трлн 327,4 млрд рублей, сообщил вчера Росстат.
По сравнению с августом темпы роста снизились: согласно уточнённым данным Росстата, в августе они составили 4,1%.
В... читать дальше
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21 октября 2020 года 08:06
В сентябре российские банки получили прибыль в размере около 200 млрд рублей, говорится в материале ЦБ РФ.
В сентябре 2019 года банки заработали около 100 млрд рублей, таким образом, прибыль выросла примерно в 2 раза. По сравнению с августом 2020 года в сентябре этого... читать дальше
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21 октября 2020 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 октября, составляет 91,5603 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 24,88 коп.
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21 октября 2020 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 октября, составляет 77,778 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 14,61 коп.
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