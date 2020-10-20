Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,79 пункта (0,315%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2803,06 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 44179,542 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 71,427 млрд руб., или на...

.

АО "ЭР-Телеком" установило ставку 1-го купона двухлетних облигаций серии ПБО-04 объемом 7 млрд рублей на уровне 7,90%, говорится в сообщении компании. Сбор заявок проходил 20 октября с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Сбор заявок проходил 20 октября с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне... Ставке соответствует доходность к погашению на уровне... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 32 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,7469 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4207 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,8476 руб. Минимальный курс евро составил 91,4 руб.,... Минимальный курс евро составил 91,4 руб.,... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 255 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6602 руб. Минимальный курс юаня составил 11,605 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,605 руб., максимальный -... читать дальше

.

В России в сентябре т.г. было построено 7,3 млн кв. м жилья, что на 12,9% больше показателя сентября 2019 года, сообщил во вторник Росстат. В январе был зафиксирован рост строительства на 14,3%, который в феврале и марте сменился падением на 7% и 7,6% соответственно. В... В январе был зафиксирован рост строительства на 14,3%, который в феврале и марте сменился падением на 7% и 7,6% соответственно. В... читать дальше

.

В 3-м квартале снижение реальных располагаемых доходов населения РФ составило 4,8% в годовом сравнении после падения на 8,4%, по уточненным данным, во 2-м квартале (оценка скорректирована с 8,0%) и роста на 0,7% в 1-м квартале (оценка уточнена с 1,2%), говорится в докладе... читать дальше

.

В сентябре общая численность безработных в России в сентябре снизилась на 31 тыс. человек по сравнению с августом и составила 4 млн 777 тыс. человек, следует из опубликованных во вторник предварительных данных Росстата. Это первое сокращение с начала пандемии... читать дальше

.

Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в августе 2020 года составил 0,1% в годовом выражении после роста на 2,9% в июле (пересмотренные данные), на 0,6% в июне, на 1,0% в мае, снижения на 2% в апреле, роста на 5,9% в марте, 5,7% в феврале и 6,5% в... читать дальше

.

вкомбанк установил ставку 3-10 купонов 3-летних облигации серии БО-П02 объемом 5 млрд рублей на уровне 6,2% годовых, говорится в сообщении банка. Сбор заявок проходил 19 мая, ставка 1-го купона установлена на уровне 6,5% годовых Сбор заявок проходил 19 мая, ставка 1-го купона установлена на уровне 6,5% годовых Первоначально ориентир ставки... Первоначально ориентир ставки... читать дальше

.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 15-го купона биржевых облигаций серии БО-15 в размере 4,67% годовых, говорится в сообщении компании. РЖД разместили облигации серии БО-15 объемом 25 млрд рублей в ноябре 2013 года. Ставка 1-го купона установлена в... РЖД разместили облигации серии БО-15 объемом 25 млрд рублей в ноябре 2013 года. Ставка 1-го купона установлена в... читать дальше

.

Оборот розничной торговли в России в сентябре 2020 года сократился на 3% по сравнению с сентябрем 2019 года, до 2 трлн 897,3 млрд рублей, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). Результат оказался хуже лучше консенсус-прогноза, который предполагал сокращение... читать дальше

.

Российский рынок акций, открывшийся в миноре, завершил вторник в небольшом плюсе. Европейские фондовые рынки в основном повышались в ходе торгов. Европейские фондовые рынки в основном повышались в ходе торгов. Азиатские рынки акций закрылись без единой динамики. Азиатские рынки акций закрылись без единой динамики. Фьючерсы на индексы США с утра повышались. Фондовая... Фьючерсы на индексы США с утра повышались. Фондовая... читать дальше

.

Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник демонстрировали относительно стабильную динамику в отсутствие сильных факторов для движения в ту или иную сторону; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские... читать дальше

.

ьфа-банк установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 002Р-08 на уровне 5,9% годовых, говорится в сообщении банка. Объем выпуска был увеличен с не менее 3 млрд до 8 млрд рублей. Объем выпуска был увеличен с не менее 3 млрд до 8 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск проходил 20 октября с 11:00 до 16:00... Сбор заявок на выпуск проходил 20 октября с 11:00 до 16:00... читать дальше

.