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ГЛАВНОЕ
МВФ улучшил оценку динамики российской экономики в 2020 году
МВФ смягчил прогноз снижения экономики РФ в 2020 году с 6,6%, прогнозировавшихся в июне, до 4,1%. Падение мирового ВВП, по мнению фонда, также будет менее существенным - 4,4%, а не 4,9%
 
Цены на нефть адекватны текущей рыночной ситуации - Новак
Цены на мировом нефтяном рынке сейчас адекватны ситуации, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак. "Я считаю, что сегодняшние цены соответствуют текущей ситуации. И рынок адекватно оценивает. На сегодняшний день нет каких-то черных лебедей,...
 
В России предлагают отменить плату за ЖКУ для бедных
В России предлагают полностью компенсировать расходы за ЖКУ семьям с доходом на уровне прожиточного минимума или ниже на человека. Сегодня россияне получают субсидии на оплату ЖКУ, если доля таких расходов в семейном бюджете превышает предельно...
 
Здоровую пищу просят вывести из "серой зоны"
С поставками органической продукции в РФ сложилась критическая ситуация. Об "угрожающей ситуации" с импортом органической продукции и сырья в Россию вице-премьера Викторию Абрамченко предупредили исполнительный директор "Русбренда" Алексей...
 
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20 октября 2020 года 19:51
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 20 октября растет
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,79 пункта (0,315%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2803,06 пункта.

Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на...    читать дальше
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20 октября 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 20 октября выросла на 0,16% и составила 44179,542 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 44179,542 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 71,427 млрд руб., или на...
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20 октября 2020 года 19:22
"ЭР-Телеком" установил ставку 1-го купона бондов на 7 млрд рублей на уровне 7,90%
АО "ЭР-Телеком" установило ставку 1-го купона двухлетних облигаций серии ПБО-04 объемом 7 млрд рублей на уровне 7,90%, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок проходил 20 октября с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Ставке соответствует доходность к погашению на уровне...    читать дальше
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20 октября 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 77,7469 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 32 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,7469 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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20 октября 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 91,8476 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4207 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,8476 руб.

Минимальный курс евро составил 91,4 руб.,...    читать дальше
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20 октября 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,6602 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 255 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6602 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,605 руб., максимальный -...    читать дальше
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20 октября 2020 года 19:06
В сентябре жилстроительство в РФ ускорило рост до 12,9% - Росстат
В России в сентябре т.г. было построено 7,3 млн кв. м жилья, что на 12,9% больше показателя сентября 2019 года, сообщил во вторник Росстат.

В январе был зафиксирован рост строительства на 14,3%, который в феврале и марте сменился падением на 7% и 7,6% соответственно. В...    читать дальше
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20 октября 2020 года 19:04
В 3-м квартале падение реальных располагаемых доходов населения РФ замедлилось до 4,8%
В 3-м квартале снижение реальных располагаемых доходов населения РФ составило 4,8% в годовом сравнении после падения на 8,4%, по уточненным данным, во 2-м квартале (оценка скорректирована с 8,0%) и роста на 0,7% в 1-м квартале (оценка уточнена с 1,2%), говорится в докладе...    читать дальше
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20 октября 2020 года 19:02
В сентябре уровень безработицы в РФ снизился впервые с начала пандемии
В сентябре общая численность безработных в России в сентябре снизилась на 31 тыс. человек по сравнению с августом и составила 4 млн 777 тыс. человек, следует из опубликованных во вторник предварительных данных Росстата. Это первое сокращение с начала пандемии...    читать дальше
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20 октября 2020 года 19:01
Реальные зарплаты в РФ в августе подросли на 0,1% после роста на 2,9% месяцем ранее - Росстат
Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в августе 2020 года составил 0,1% в годовом выражении после роста на 2,9% в июле (пересмотренные данные), на 0,6% в июне, на 1,0% в мае, снижения на 2% в апреле, роста на 5,9% в марте, 5,7% в феврале и 6,5% в...    читать дальше
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20 октября 2020 года 19:01
Совкомбанк установил ставку 3-10 купонов бондов на 5 млрд рублей на уровне 6,2%
вкомбанк установил ставку 3-10 купонов 3-летних облигации серии БО-П02 объемом 5 млрд рублей на уровне 6,2% годовых, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок проходил 19 мая, ставка 1-го купона установлена на уровне 6,5% годовых

Первоначально ориентир ставки...    читать дальше
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20 октября 2020 года 19:00
Ставка 15-го купона бондов РЖД серии БО-15 установлена в размере 4,67%
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 15-го купона биржевых облигаций серии БО-15 в размере 4,67% годовых, говорится в сообщении компании.

РЖД разместили облигации серии БО-15 объемом 25 млрд рублей в ноябре 2013 года. Ставка 1-го купона установлена в...    читать дальше
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20 октября 2020 года 19:00
Оборот розничной торговли в РФ в сентябре ускорил снижение до 3%
Оборот розничной торговли в России в сентябре 2020 года сократился на 3% по сравнению с сентябрем 2019 года, до 2 трлн 897,3 млрд рублей, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). Результат оказался хуже лучше консенсус-прогноза, который предполагал сокращение...    читать дальше
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20 октября 2020 года 18:58
Индекс МосБиржи повысился на 0,3%, индекс РТС - на 0,5%
Российский рынок акций, открывшийся в миноре, завершил вторник в небольшом плюсе.

Европейские фондовые рынки в основном повышались в ходе торгов.

Азиатские рынки акций закрылись без единой динамики.

Фьючерсы на индексы США с утра повышались. Фондовая...    читать дальше
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20 октября 2020 года 18:46
Цены российских евробондов во вторник были относительно стабильными
Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций во вторник демонстрировали относительно стабильную динамику в отсутствие сильных факторов для движения в ту или иную сторону; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские...    читать дальше
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20 октября 2020 года 18:37
Альфа-банк установил ставку 1-го купона бондов объемом 8 млрд руб. на уровне 5,9%
ьфа-банк установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 002Р-08 на уровне 5,9% годовых, говорится в сообщении банка.

Объем выпуска был увеличен с не менее 3 млрд до 8 млрд рублей.

Сбор заявок на выпуск проходил 20 октября с 11:00 до 16:00...    читать дальше
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