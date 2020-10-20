Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 77,8207 руб.

20 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 482 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,8207 руб.

Минимальный курс доллара США составил 77,5625 руб., максимальный - 78,065 руб. Было заключено 12412 сделок. Объем торгов составил 47371,57 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 77,585 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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