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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 77,8207 руб.
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20 октября 2020 года 17:30

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 77,8207 руб.

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20 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 482 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,8207 руб.

Минимальный курс доллара США составил 77,5625 руб., максимальный - 78,065 руб. Было заключено 12412 сделок. Объем торгов составил 47371,57 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 77,585 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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