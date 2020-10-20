ЦБ РФ установил курс евро с 21 октября в размере 91,5603 руб.

20 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 21 октября, составляет 91,5603 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 24,88 коп.

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) и его облигаций на уровне "AА(RU)" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства. "Кредитный рейтинг банка обусловлен его высокой системной... "Кредитный рейтинг банка обусловлен его высокой системной... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Промсвязьбанк" (ПСБ) и его облигаций на уровне "AА(RU)" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства. "Кредитный рейтинг банка обусловлен его высокой системной... "Кредитный рейтинг банка обусловлен его высокой системной... читать дальше

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Будущее сделки ОПЕК+ за пределами декабря 2020 года обсуждать пока рано, сказал журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак. "Нам нужно понять, как будет развиваться ситуация в течение месяца", - добавил он. Страны ОПЕК+ в апреле этого года договорились о рекордном... Страны ОПЕК+ в апреле этого года договорились о рекордном... читать дальше

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Золотодобытчик Kinross Gold ожидает, что в 2020-2029 годах будет выпускать в среднем около 2,5 млн унций золотого эквивалента в год, сообщила компания. При этом на горизонте до 2023 года Kinross рассчитывает увеличить производство на 20% - с 2,4 млн унций (+/- 5%) в... При этом на горизонте до 2023 года Kinross рассчитывает увеличить производство на 20% - с 2,4 млн унций (+/- 5%) в... читать дальше

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Министры сельского хозяйства стран Евросоюза согласовали новые общие допустимые уловы (ОДУ) рыбы в Балтийском море в 2021 году с учетом необходимости восстановления популяций, сообщило министерство продовольствия и сельского хозяйства Германии, председательствующей в ЕС во 2-м... читать дальше

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Нефтяные цены снова перешли к снижению на опасениях из-за скачка заболеваемости коронавирусом в некоторых странах. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:33 мск составила $42,30 за баррель, что на $0,32 (0,75%) ниже цены на... Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:33 мск составила $42,30 за баррель, что на $0,32 (0,75%) ниже цены на... читать дальше

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"Московская биржа" может распространить механизм ограничения выставления агрессивных рыночных заявок на валютный рынок биржи, а не только на фондовый, сообщил журналистам начальник управления развития продуктов и услуг департамента валютного рынка биржи Дмитрий Пискулов в... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 482 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,8207 руб. Минимальный курс доллара США составил 77,5625 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 77,5625 руб.,... читать дальше

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Банк ВТБ, капитал которого наряду с обыкновенными акциями состоит из "префов" двух типов, обсуждает с чиновниками снижение доли привилегированных акций в УК. "Там присутствуют не только обыкновенные акции, но и два типа непонятных, как мы подозреваем, для внешних... "Там присутствуют не только обыкновенные акции, но и два типа непонятных, как мы подозреваем, для внешних... читать дальше

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В начале торгов во вторник американские фондовые индексы повышаются, инвесторы продолжают следить за переговорами по новому пакету мер поддержки экономики. Трейдеры оценивают и очередную порцию отчетов американских компаний. Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:55... Индекс Dow Jones Industrial Average к 16:55... читать дальше

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Проблем с сертификацией импортеров органической продукции по российским правилам нет, они решены и технически, и юридически, заявил замминистра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов на заседании рабочей группы комитета по агропродовольственной политике и природопользованию... читать дальше

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Комитет Госдумы по бюджету скорректировал законопроект о создании в РФ с 1 января 2021 г. обязательной национальной системы прослеживаемости товаров (НСП), которая сейчас работает в рамках эксперимента. Порядок работы обязательной системы предлагается не прописывать в законе, а... читать дальше

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ПАО "ФСК ЕЭС" полностью разместило 15-летние облигации серии 001P-02R объемом 10 млрд рублей по ставке 6,6% годовых, говорится в сообщении компании. По выпуску предусмотрена оферта через 7 лет, купоны квартальные. По выпуску предусмотрена оферта через 7 лет, купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 15 октября.... Сбор заявок на выпуск прошел 15 октября.... читать дальше

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ООО "Трейд Менеджмент" установило ставку 12-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 10,75% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 4-летние облигации объемом 200 млн рублей в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых,... Компания разместила 4-летние облигации объемом 200 млн рублей в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых,... читать дальше

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0 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 20 октября однодневные биржевые облигации серии КС-3-522 на 10 млрд 456 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Суверенный фонд Турции (Turkish Wealth Fund, TWF) отложил размещение дебютных еврооблигаций из-за неблагоприятных рыночных условий. Фонд благодарит инвесторов за потраченное время, сделка отложена в связи с текущими рыночными условиями, говорится в сообщении TWF для... Фонд благодарит инвесторов за потраченное время, сделка отложена в связи с текущими рыночными условиями, говорится в сообщении TWF для... читать дальше

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