Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3281,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1433,26 млрд руб.

20 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 октября составили по Российской Федерации 3281,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3107,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3283,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3112 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 20 октября составили 1433,26 млрд руб. против 1425,37044 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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