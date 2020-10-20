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Цены на нефть снижаются после завершения заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), который рекомендовал отстающим странам активизировать свои усилия по сдаче "долгов" в плане сокращения добычи, но не затронул вопрос возможного изменения параметров... читать дальше

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Страны ОПЕК+ договорились продолжать исполнять сделку по сокращению добычи нефти в полном объеме, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам заседания министерского мониторингового комитета (JMMC). "По итогам была достигнута договоренность о том, чтобы... "По итогам была достигнута договоренность о том, чтобы... читать дальше

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Народный банк Китая (НБК) сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) по итогам шестого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Годовая LPR оставлена на уровне 3,85%... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 27 выпускам облигаций на общую сумму 4064,41 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 53630,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Рынок акций США закрылся снижением на фоне ухудшения настроения инвесторов из-за отсутствия прогресса в согласовании нового пакета стимулирующих мер. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в субботу вечером призвала Белый дом за 48 часов прийти к... Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в субботу вечером призвала Белый дом за 48 часов прийти к... читать дальше

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Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) на очередном ежемесячном заседании рекомендовал отстающим странам активизировать свои усилия по сдаче "долгов", но не затрагивал вопросы возможного изменения параметров сделки. Страны ОПЕК+ в апреле этого года... Страны ОПЕК+ в апреле этого года... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно завершили вчерашние торги снижением на фоне сохраняющихся опасений, связанных с распространением коронавируса, которые отодвинули на второй план надежду на принятие властями США новых мер стимулирования в ближайшие... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 октября, составляет 91,3115 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,74 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 октября, составляет 77,9241 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 4,03 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:00 09:00 Цены производителей в Германии Цены производителей в Германии ... ... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,27 пункта (0,188%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2794,27 пункта. Индекс РТС стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на 2,32 пункта... Индекс РТС стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на 2,32 пункта... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 44108,115 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 42,090 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2569 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,7545 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 438 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,4206 руб. Минимальный курс евро составил 91,0575 руб.,... Минимальный курс евро составил 91,0575 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 147 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6348 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6051 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,6051 руб., максимальный -... читать дальше

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