Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 91,3712 руб.

19 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 315 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,3712 руб.

Минимальный курс евро составил 91,0425 руб., максимальный - 91,5275 руб. Была заключена 3291 сделка. Объем торгов составил 11625,88 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 91,4325 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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