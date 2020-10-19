.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,6406 руб.
.
19 октября 2020 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,6406 руб.
|0
19 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 53 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6406 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4001 руб., максимальный - 11,6699 руб. Было заключено 43 сделки. Объем торгов составил 252,14 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,6409 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
19 октября 2020 года 19:51
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,27 пункта (0,188%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2794,27 пункта. Индекс РТС стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на 2,32 пункта... читать дальше
.19 октября 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 19 октября снизилась на 0,10% и составила 44108,115 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 44108,115 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 42,090 млрд руб., или на...
.19 октября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 147 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6348 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6051 руб., максимальный -... читать дальше
.19 октября 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 77,7545 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2569 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,7545 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.19 октября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 438 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,4206 руб. Минимальный курс евро составил 91,0575 руб.,... читать дальше
.19 октября 2020 года 19:04
Индекс доверия американских строительных компаний, рассчитываемый Национальной ассоциацией жилищно-строительных компаний (NAHB), в октябре поднялся на 2 пункта и достиг 85 пунктов. Это является новым максимумом за время ведения расчетов показателей, причем индикатор обновил... читать дальше
.19 октября 2020 года 18:58
Рынок акций РФ закрылся разнонаправленно на фоне смешанных сигналов с внешних площадок в ожидании новостей от Федрезерва и ЕЦБ, а также мониторингового комитета ОПЕК+. В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%,... читать дальше
.19 октября 2020 года 18:58
ООО "Недвижимость пенсионного фонда" выставило оферту по согласованию с держателями облигаций серии 01, говорится в сообщении компании. Период предъявления облигаций к выкупу - с 29 октября по 5 ноября 2020 года. Облигации приобретаются по цене 64% от... читать дальше
.19 октября 2020 года 18:57
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 7-летние облигации ООО "ВИС финанс" с 3-летней офертой объемом 2,5 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка и Сектор компаний повышенного инвестиционного риска, говорится в сообщении биржи. Выпуску... читать дальше
.19 октября 2020 года 18:49
Зампред Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович сопредседательствовал сегодня в Лондоне на четвертом заседании совместного комитета ЕС-Великобритания, где настаивал на скорейшем устранении препятствий для полной реализации соглашения о Brexit. "Учитывая ограниченное время,... читать дальше
.19 октября 2020 года 18:38
Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов в понедельник, инвесторы ожидают итогов онлайн-встречи мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). Восстановление на нефтяном рынке идет трудно, сообщил министр энергетики России Александр Новак в ходе... читать дальше
.19 октября 2020 года 18:25
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела поправки, касающиеся налогового вычета по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги. Изменения в Налоговый кодекс, которые предусматривают введение вычета по НДФЛ для граждан, занимающихся... читать дальше
.19 октября 2020 года 18:23
Восстановление на нефтяном рынке идет трудно, сообщил министр энергетики России Александр Новак в ходе приветственного слова перед заседанием Министерского мониторингового комитета ОПЕК+. "Очевидно, что, несмотря на существующую стабильность, сегодня мы видим много... читать дальше
.19 октября 2020 года 18:20
ООО "О'Кей" планирует 27 октября собирать заявки инвесторов на бонды серии 001P-04 со сроком обращения 10 лет и офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир... читать дальше
.19 октября 2020 года 18:16
Французский производитель продуктов питания и напитков Danone SA в третьем квартале сократил выручку на 9,3% относительно аналогичного периода прошлого года - до 5,821 млрд евро по сравнению с 6,418 млрд евро. Как сообщается в пресс-релизе компании, в первую очередь это было... читать дальше
.19 октября 2020 года 18:04
Действия ОПЕК+ на нефтяном рынке должны быть предупреждающими, заявил министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бин Сальман в ходе приветственного слова перед заседанием Министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Он отметил, что ОПЕК+ будет пресекать все... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.