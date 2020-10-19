Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 138,6 млрд руб.

19 октября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 октября по данным на начало операционного дня выросло до 138,6 млрд руб.

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 5,27 пункта (0,188%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2794,27 пункта. Индекс РТС стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на 2,32 пункта... Индекс РТС стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на 2,32 пункта... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 44108,115 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 42,090 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 147 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6348 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6051 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,6051 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2569 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,7545 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 438 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,4206 руб. Минимальный курс евро составил 91,0575 руб.,... Минимальный курс евро составил 91,0575 руб.,... читать дальше

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Индекс доверия американских строительных компаний, рассчитываемый Национальной ассоциацией жилищно-строительных компаний (NAHB), в октябре поднялся на 2 пункта и достиг 85 пунктов. Это является новым максимумом за время ведения расчетов показателей, причем индикатор обновил... читать дальше

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Рынок акций РФ закрылся разнонаправленно на фоне смешанных сигналов с внешних площадок в ожидании новостей от Федрезерва и ЕЦБ, а также мониторингового комитета ОПЕК+. В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%,... В понедельник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%,... читать дальше

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ООО "Недвижимость пенсионного фонда" выставило оферту по согласованию с держателями облигаций серии 01, говорится в сообщении компании. Период предъявления облигаций к выкупу - с 29 октября по 5 ноября 2020 года. Период предъявления облигаций к выкупу - с 29 октября по 5 ноября 2020 года. Облигации приобретаются по цене 64% от... Облигации приобретаются по цене 64% от... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 7-летние облигации ООО "ВИС финанс" с 3-летней офертой объемом 2,5 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка и Сектор компаний повышенного инвестиционного риска, говорится в сообщении биржи. Выпуску... Выпуску... читать дальше

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Зампред Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович сопредседательствовал сегодня в Лондоне на четвертом заседании совместного комитета ЕС-Великобритания, где настаивал на скорейшем устранении препятствий для полной реализации соглашения о Brexit. "Учитывая ограниченное время,... "Учитывая ограниченное время,... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок перешли к росту в ходе торгов в понедельник, инвесторы ожидают итогов онлайн-встречи мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). Восстановление на нефтяном рынке идет трудно, сообщил министр энергетики России Александр Новак в ходе... Восстановление на нефтяном рынке идет трудно, сообщил министр энергетики России Александр Новак в ходе... читать дальше

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела поправки, касающиеся налогового вычета по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги. Изменения в Налоговый кодекс, которые предусматривают введение вычета по НДФЛ для граждан, занимающихся... Изменения в Налоговый кодекс, которые предусматривают введение вычета по НДФЛ для граждан, занимающихся... читать дальше

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Восстановление на нефтяном рынке идет трудно, сообщил министр энергетики России Александр Новак в ходе приветственного слова перед заседанием Министерского мониторингового комитета ОПЕК+. "Очевидно, что, несмотря на существующую стабильность, сегодня мы видим много... "Очевидно, что, несмотря на существующую стабильность, сегодня мы видим много... читать дальше

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ООО "О'Кей" планирует 27 октября собирать заявки инвесторов на бонды серии 001P-04 со сроком обращения 10 лет и офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир... Ориентир... читать дальше

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Французский производитель продуктов питания и напитков Danone SA в третьем квартале сократил выручку на 9,3% относительно аналогичного периода прошлого года - до 5,821 млрд евро по сравнению с 6,418 млрд евро. Как сообщается в пресс-релизе компании, в первую очередь это было... читать дальше

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Действия ОПЕК+ на нефтяном рынке должны быть предупреждающими, заявил министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдулазиз бин Сальман в ходе приветственного слова перед заседанием Министерского мониторингового комитета ОПЕК+. Он отметил, что ОПЕК+ будет пресекать все... читать дальше

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