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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 138,6 млрд руб.
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19 октября 2020 года 09:53
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 138,6 млрд руб.
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19 октября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 октября по данным на начало операционного дня выросло до 138,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 126,5 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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