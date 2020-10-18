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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 октября в размере 77,9644 руб., курс евро - 91,3041 руб.
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18 октября 2020 года 09:04
ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 октября в размере 77,9644 руб., курс евро - 91,3041 руб.
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18 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 октября, составляет 77,9644 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,83 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 октября, составляет 91,3041 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,01 коп.
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18 октября 2020 года 10:06
Из-за пандемии в ближайшее время число людей, живущих в условиях крайней бедности, увеличится примерно на 115 миллионов. Такого резкого роста бедняков не происходило уже на протяжении нескольких десятилетий, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по случаю... читать дальше
.18 октября 2020 года 09:32
Глава МИД ФРГ Хайко Маас полагает, что диалог с Москвой прекращать нельзя невзирая на многочисленные противоречия. "Вместе с Россией мы заседаем в Совете безопасности ООН, мы сидим в вопросах ливийского процесса и по теме Украины за одним столом. Во всех этих переговорах речь... читать дальше
.18 октября 2020 года 09:04
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 октября, составляет 77,9644 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,83 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 октября, составляет 91,3041 руб. По сравнению с...
.17 октября 2020 года 17:58
Большинство россиян - 86,4% - когда-либо подвергались цифровым атакам со стороны мошенников. Об этом говорится в исследовании компании "Антифишинг", подготовленном специально для "Известий". Каждый второй столкнувшийся с мошенниками получал SMS или сообщения в соцсетях... читать дальше
.17 октября 2020 года 17:24
Объем доказанных запасов газа на недавно обнаруженном Турцией месторождении в Черном море достиг 405 млрд куб. м, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. По сообщению агентства "Анадолу", добычу газа там планируется начать к 2023 году. В субботу Эрдоган прибыл на борт...
.17 октября 2020 года 16:45
Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщила пресс-служба Кремля. "В продолжение предыдущей беседы по телефону 13 октября проведен обстоятельный обмен мнениями о ходе... читать дальше
.17 октября 2020 года 14:48
Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Великобритании с уровня "Aa2" до "Aa3". Причиной для снижения рейтинга стала комбинация факторов: экономические последствия пандемии, Brexit, а также неясное планирование бюджета премьер-министром страны... читать дальше
.17 октября 2020 года 13:16
Американская Coca-Cola Co, крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, прекращает производство своего первого диетического напитка Tab, пишет The Wall Street Journal. Coca-Cola выпустила бренд Tab в 1963 году после того, как Royal Crown начала выпускать... читать дальше
.17 октября 2020 года 12:46
Производство золота в концентрате на месторождении Ою Толгой (Oyu Tolgoi, Монголия) в 3-м квартале 2020 года составило 36,743 тыс. унций, сообщила компания Turquoise Hill, которая контролирует проект. Это на 43% больше, чем в 3-м квартале прошлого года, и, по подсчетам, на 19%... читать дальше
.17 октября 2020 года 12:21
ООО "Хоппи Юнион" (специализируется на производстве крафтового пива, входит в концерн Carlsberg) до конца года планирует объявить о запуске еще одной крафтовой пивоварни в РФ в дополнение к двум существующим - "Горьковской пивоварне" (Нижний Новгород) и BrewMoose (Новосибирск),... читать дальше
.17 октября 2020 года 11:53
Британская авиакомпания British Airways оштрафована на 20 млн фунтов стерлингов ($25,8 млн) в рамках дела об утечке персональных и финансовых данных более 400 тыс. ее пользователей в 2018 году. Согласно заявлению Управления комиссара по информации Великобритании (Information... читать дальше
.17 октября 2020 года 11:19
Минфин США советует банкам отдавать предпочтение своим клиентам при выдаче кредитов в рамках программы поддержки малого бизнеса
Министерство финансов США в неофициальном порядке призывало банки отдавать приоритет уже имеющимся клиентам в выдаче кредитов в рамках антикризисной программы поддержки малого бизнеса Paycheck Protection Program (PPP), свидетельствует отчет, подготовленный специальным... читать дальше
.17 октября 2020 года 11:00
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 14 тыс. 922 новых случая, умерли за сутки 279 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше
.17 октября 2020 года 10:47
Глава ФРБ Нью-Йорка считает, что меры, предпринятые ФРС, помогут экономике США восстановиться в полную силу
Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс оптимистично оценивает перспективы экономики США, несмотря на сохраняющиеся трудности в связи с пандемией COVID-19. "Я думаю, что фундамент американской экономики действительно является очень хорошим", -... читать дальше
.17 октября 2020 года 10:34
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, направленное на поддержку сельхозпроизводителей, поставляющих свою продукцию на внешние рынки, говорится в сообщении пресс-службы правительства. "Теперь на господдержку смогут рассчитывать сельхозпроизводители,... читать дальше
.17 октября 2020 года 10:20
Число летальных исходов людей с коронавирусом COVID-19 в пятницу превысило отметку в 1,1 млн, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Так, по состоянию на 20:45 мск количество скончавшихся составляет 1 млн 100 тыс. 364. Общее число выявленных... читать дальше
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