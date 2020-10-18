ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 октября в размере 77,9644 руб., курс евро - 91,3041 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 17 октября, составляет 91,3041 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,01 коп.

18 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 октября, составляет 77,9644 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,83 коп.

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Из-за пандемии в ближайшее время число людей, живущих в условиях крайней бедности, увеличится примерно на 115 миллионов. Такого резкого роста бедняков не происходило уже на протяжении нескольких десятилетий, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по случаю... читать дальше

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Глава МИД ФРГ Хайко Маас полагает, что диалог с Москвой прекращать нельзя невзирая на многочисленные противоречия. "Вместе с Россией мы заседаем в Совете безопасности ООН, мы сидим в вопросах ливийского процесса и по теме Украины за одним столом. Во всех этих переговорах речь... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 октября, составляет 77,9644 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,83 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 октября, составляет 91,3041 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 октября, составляет 91,3041 руб. По сравнению с...

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Большинство россиян - 86,4% - когда-либо подвергались цифровым атакам со стороны мошенников. Об этом говорится в исследовании компании "Антифишинг", подготовленном специально для "Известий". Каждый второй столкнувшийся с мошенниками получал SMS или сообщения в соцсетях... Каждый второй столкнувшийся с мошенниками получал SMS или сообщения в соцсетях... читать дальше

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Объем доказанных запасов газа на недавно обнаруженном Турцией месторождении в Черном море достиг 405 млрд куб. м, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. По сообщению агентства "Анадолу", добычу газа там планируется начать к 2023 году. В субботу Эрдоган прибыл на борт...

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Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщила пресс-служба Кремля. "В продолжение предыдущей беседы по телефону 13 октября проведен обстоятельный обмен мнениями о ходе... "В продолжение предыдущей беседы по телефону 13 октября проведен обстоятельный обмен мнениями о ходе... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Великобритании с уровня "Aa2" до "Aa3". Причиной для снижения рейтинга стала комбинация факторов: экономические последствия пандемии, Brexit, а также неясное планирование бюджета премьер-министром страны... читать дальше

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Американская Coca-Cola Co, крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков, прекращает производство своего первого диетического напитка Tab, пишет The Wall Street Journal. Coca-Cola выпустила бренд Tab в 1963 году после того, как Royal Crown начала выпускать... Coca-Cola выпустила бренд Tab в 1963 году после того, как Royal Crown начала выпускать... читать дальше

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Производство золота в концентрате на месторождении Ою Толгой (Oyu Tolgoi, Монголия) в 3-м квартале 2020 года составило 36,743 тыс. унций, сообщила компания Turquoise Hill, которая контролирует проект. Это на 43% больше, чем в 3-м квартале прошлого года, и, по подсчетам, на 19%... читать дальше

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ООО "Хоппи Юнион" (специализируется на производстве крафтового пива, входит в концерн Carlsberg) до конца года планирует объявить о запуске еще одной крафтовой пивоварни в РФ в дополнение к двум существующим - "Горьковской пивоварне" (Нижний Новгород) и BrewMoose (Новосибирск),... читать дальше

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Британская авиакомпания British Airways оштрафована на 20 млн фунтов стерлингов ($25,8 млн) в рамках дела об утечке персональных и финансовых данных более 400 тыс. ее пользователей в 2018 году. Согласно заявлению Управления комиссара по информации Великобритании (Information... читать дальше

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Министерство финансов США в неофициальном порядке призывало банки отдавать приоритет уже имеющимся клиентам в выдаче кредитов в рамках антикризисной программы поддержки малого бизнеса Paycheck Protection Program (PPP), свидетельствует отчет, подготовленный специальным... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 14 тыс. 922 новых случая, умерли за сутки 279 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше

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Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс оптимистично оценивает перспективы экономики США, несмотря на сохраняющиеся трудности в связи с пандемией COVID-19. "Я думаю, что фундамент американской экономики действительно является очень хорошим", -... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, направленное на поддержку сельхозпроизводителей, поставляющих свою продукцию на внешние рынки, говорится в сообщении пресс-службы правительства. "Теперь на господдержку смогут рассчитывать сельхозпроизводители,... "Теперь на господдержку смогут рассчитывать сельхозпроизводители,... читать дальше

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Число летальных исходов людей с коронавирусом COVID-19 в пятницу превысило отметку в 1,1 млн, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. Так, по состоянию на 20:45 мск количество скончавшихся составляет 1 млн 100 тыс. 364. Общее число выявленных... Общее число выявленных... читать дальше

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