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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 октября в размере 77,9644 руб., курс евро - 91,3041 руб.
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18 октября 2020 года 09:04

ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 октября в размере 77,9644 руб., курс евро - 91,3041 руб.

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18 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 октября, составляет 77,9644 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,83 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 октября, составляет 91,3041 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,01 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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