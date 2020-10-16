Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,6495 руб.

16 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 414 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6495 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,6171 руб., максимальный - 11,7001 руб. Было заключено 267 сделок. Объем торгов составил 510,35 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,6281 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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