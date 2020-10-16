Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 91,4027 руб.

16 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 25 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,4027 руб.

Минимальный курс евро составил 91,1625 руб., максимальный - 91,7775 руб. Была заключена 3301 сделка. Объем торгов составил 13930,23 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 91,4825 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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