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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 октября в размере 77,9644 руб.
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16 октября 2020 года 13:53
ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 октября в размере 77,9644 руб.
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16 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 октября, составляет 77,9644 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,83 коп. Это автоматическое сообщение.
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16 октября 2020 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 25 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,4027 руб. Минимальный курс евро составил 91,1625 руб., максимальный -... читать дальше
.16 октября 2020 года 15:09
Минюст зарегистрировал указание Банка России об уточнении требований к инвестированию пенсионных резервов НПФ
Минюст России зарегистрировал указание Банка России, которое уточняет требования к инвестированию пенсионных резервов НПФ. Соответствующий документ опубликован на сайте регулятора. Новые правила начнут действовать с 2021 года. Указание выделяет 5-процентный лимит на... читать дальше
.16 октября 2020 года 15:03
ЦБ РФ с 17 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4783,12 (+42,48) руб./грамм; на серебро - 61,06 (+1,08) руб./грамм; на платину - 2163,21 (+20,56) руб./грамм; на палладий - 5883,02 (+1,38) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.16 октября 2020 года 15:03
РЖД установили финальный ориентир ставки 2-10-го купонов бессрочных бондов объемом не менее 25 млрд руб. в размере премии 165 б.п. к 5-летним ОФЗ
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило финальный ориентир ставки 2-10-го купонов бессрочных облигаций серии 001Б-04 объемом от 25 млрд рублей в размере премии 165 базисных пунктов (б.п.) к 5-летним ОФЗ, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом... читать дальше
.16 октября 2020 года 15:03
Нефтяные цены продолжают снижаться в пятницу на фоне растущих опасений по поводу второй волны коронавируса в ряде регионов мира. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:48 мск составила $42,76 за баррель, что на $0,4 (0,93%)... читать дальше
.16 октября 2020 года 14:55
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его стране пора готовиться к жесткому варианту завершения процесса выхода из ЕС, так как переговорный процесс с Брюсселем не приносит результатов. "Поскольку через 10 недель, 1 января, завершится переходный... читать дальше
.16 октября 2020 года 14:53
ПАО "ФСК ЕЭС" установило ставку 1-го купона 15-летних облигаций серии 001P-02R объемом 10 млрд рублей на уровне 6,6% годовых, говорится в сообщении компании. По выпуску предусмотрена оферта через 7 лет, купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 15... читать дальше
.16 октября 2020 года 14:45
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 18,55 пункта (0,658%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2798,74 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2819,04 (+0,06%) пункта,... читать дальше
.16 октября 2020 года 14:44
В этом году банки США могут впервые более чем за десятилетие заработать на трейдинге свыше $100 млрд
По итогам этого года выручка 5 крупнейших американских инвестбанков от трейдинга может впервые за более чем 10 лет превысить $100 млрд, пишет Bloomberg. По итогам 3-х кварталов т.г. они уже заработали за счет трейдинга почти $84 млрд - больше, чем за любой полный год... читать дальше
.16 октября 2020 года 14:40
ГК "Российские автомобильные дороги" 23 октября начнут размещение бондов на 3,6 млрд рублей 002Р-04 со сроком обращения 27 лет, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 4% годовых. Купоны годовые. Облигации будут размещаться по... читать дальше
.16 октября 2020 года 14:27
Французская Remy Cointreau SA приобрела мажоритарную долю в производителе шампанского J. de Telmont. Как говорится в сообщении Remy Cointreau, в рамках сделки компании перейдут запасы, средства производства, недвижимое имущество и винодельни J. de Telmont. Условий... читать дальше
.16 октября 2020 года 14:18
Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились за период с 12 по 16 октября на 2,33% - до 49678 руб. за тонну, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника. Цены на бензин...
.16 октября 2020 года 14:09
Основной владелец TCS Group (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") Олег Тиньков сам решил разорвать договоренности с "Яндексом", его не устроило поглощение интернет-компанией его группы. "Сегодня я принял решение разорвать вероятную сделку с... читать дальше
.16 октября 2020 года 14:00
"Московская биржа" со 2 ноября 2020 года устанавливает предельный размер отклонения цен при исполнении рыночных заявок на фондовом рынке, говорится в сообщении биржи. Этот механизм, по мнению биржи, призван "защитить инвесторов от ошибок при подаче заявок на заключение... читать дальше
.16 октября 2020 года 13:53
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 октября, составляет 91,3041 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,01 коп. Это автоматическое сообщение.
.16 октября 2020 года 13:53
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 октября, составляет 77,9644 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,83 коп. Это автоматическое сообщение.
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