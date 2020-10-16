ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 октября в размере 77,9644 руб.

16 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 октября, составляет 77,9644 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,83 коп.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 25 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,4027 руб. Минимальный курс евро составил 91,1625 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 91,1625 руб., максимальный -... читать дальше

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Минюст России зарегистрировал указание Банка России, которое уточняет требования к инвестированию пенсионных резервов НПФ. Соответствующий документ опубликован на сайте регулятора. Новые правила начнут действовать с 2021 года. Указание выделяет 5-процентный лимит на... Указание выделяет 5-процентный лимит на... читать дальше

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ЦБ РФ с 17 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4783,12 (+42,48) руб./грамм; на серебро - 61,06 (+1,08) руб./грамм; на платину - 2163,21 (+20,56) руб./грамм; на палладий - 5883,02 (+1,38) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило финальный ориентир ставки 2-10-го купонов бессрочных облигаций серии 001Б-04 объемом от 25 млрд рублей в размере премии 165 базисных пунктов (б.п.) к 5-летним ОФЗ, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом... читать дальше

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Нефтяные цены продолжают снижаться в пятницу на фоне растущих опасений по поводу второй волны коронавируса в ряде регионов мира. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:48 мск составила $42,76 за баррель, что на $0,4 (0,93%)... Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:48 мск составила $42,76 за баррель, что на $0,4 (0,93%)... читать дальше

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его стране пора готовиться к жесткому варианту завершения процесса выхода из ЕС, так как переговорный процесс с Брюсселем не приносит результатов. "Поскольку через 10 недель, 1 января, завершится переходный... "Поскольку через 10 недель, 1 января, завершится переходный... читать дальше

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ПАО "ФСК ЕЭС" установило ставку 1-го купона 15-летних облигаций серии 001P-02R объемом 10 млрд рублей на уровне 6,6% годовых, говорится в сообщении компании. По выпуску предусмотрена оферта через 7 лет, купоны квартальные. По выпуску предусмотрена оферта через 7 лет, купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 15... Сбор заявок на выпуск прошел 15... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 18,55 пункта (0,658%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2798,74 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2819,04 (+0,06%) пункта,... читать дальше

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По итогам этого года выручка 5 крупнейших американских инвестбанков от трейдинга может впервые за более чем 10 лет превысить $100 млрд, пишет Bloomberg. По итогам 3-х кварталов т.г. они уже заработали за счет трейдинга почти $84 млрд - больше, чем за любой полный год... По итогам 3-х кварталов т.г. они уже заработали за счет трейдинга почти $84 млрд - больше, чем за любой полный год... читать дальше

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ГК "Российские автомобильные дороги" 23 октября начнут размещение бондов на 3,6 млрд рублей 002Р-04 со сроком обращения 27 лет, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 4% годовых. Купоны годовые. Ставка 1-го купона установлена на уровне 4% годовых. Купоны годовые. Облигации будут размещаться по... Облигации будут размещаться по... читать дальше

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Французская Remy Cointreau SA приобрела мажоритарную долю в производителе шампанского J. de Telmont. Как говорится в сообщении Remy Cointreau, в рамках сделки компании перейдут запасы, средства производства, недвижимое имущество и винодельни J. de Telmont. Условий... Как говорится в сообщении Remy Cointreau, в рамках сделки компании перейдут запасы, средства производства, недвижимое имущество и винодельни J. de Telmont. Условий... читать дальше

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Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились за период с 12 по 16 октября на 2,33% - до 49678 руб. за тонну, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника. Цены на бензин...

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Основной владелец TCS Group (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") Олег Тиньков сам решил разорвать договоренности с "Яндексом", его не устроило поглощение интернет-компанией его группы. "Сегодня я принял решение разорвать вероятную сделку с... "Сегодня я принял решение разорвать вероятную сделку с... читать дальше

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"Московская биржа" со 2 ноября 2020 года устанавливает предельный размер отклонения цен при исполнении рыночных заявок на фондовом рынке, говорится в сообщении биржи. Этот механизм, по мнению биржи, призван "защитить инвесторов от ошибок при подаче заявок на заключение... Этот механизм, по мнению биржи, призван "защитить инвесторов от ошибок при подаче заявок на заключение... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 октября, составляет 91,3041 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,01 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 октября, составляет 77,9644 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,83 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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