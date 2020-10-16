Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3198,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1415,49 млрд руб.

16 октября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 октября составили по Российской Федерации 3198,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3047,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3232,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3078,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 16 октября составили 1415,49 млрд руб. против 1427,31732 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.