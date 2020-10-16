16 октября 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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16 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|11:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Август 2020
|12:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Август 2020
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Сентябрь 2020
|12:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Сентябрь 2020
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|Сентябрь 2020
|16:15
|Промышленное производство в США
|Сентябрь 2020
|17:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Октябрь 2020
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|Август 2020
|23:00
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Август 2020
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16 октября 2020 года 08:37
Россия в сентябре 2020 года снизила производство золота (необработанного или полуобработанного, или в виде порошка) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 3,6%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата).
По сравнению с августом 2020... читать дальше
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16 октября 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 2211,44 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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16 октября 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 100185,56 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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16 октября 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $21,25 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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16 октября 2020 года 08:24
Цены на уголь в Европе подскочили до максимума почти за год, поскольку подъем цен на природный газ способствовал росту спроса на более дешевое топливо.
Цены на энергетический уголь, поставляемый в Северо-Западную Европу, подскочили на 50% с минимумов, достигнутых в... читать дальше
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16 октября 2020 года 08:17
Фондовый рынок США завершил снижением третьи торги подряд на фоне продолжающегося ослабления надежд на новый пакет стимулирующих мер и опасений по поводу роста числа заражений коронавирусом, в особенности в Европе.
"Рыночная волатильность сохранится в ближайшие недели,... читать дальше
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16 октября 2020 года 08:12
Объем выработки электроэнергии в России в январе-сентябре 2020 года составил 788 млрд кВт.ч, сократившись на 3,6% к аналогичному периоду прошлого года, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата).
В частности, ТЭС произвели 471 млрд кВт.ч (-9,2%),... читать дальше
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16 октября 2020 года 08:07
Фондовые индексы стран Западной Европы существенно снизились по итогам торгов в четверг на фоне ослабления надежд на согласование нового пакета стимулирующих мер в США до ноябрьских президентских выборов и признаков ускорения второй волны пандемии коронавируса в... читать дальше
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16 октября 2020 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 октября, составляет 91,4542 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 74,77 коп.
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16 октября 2020 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 октября, составляет 77,9461 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 67,02 коп.
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16 октября 2020 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
11:00
Внешнеторговый баланс Италии
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15 октября 2020 года 20:23
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 38,79 пункта (1,358%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2817,29 пункта.
Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше
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15 октября 2020 года 20:18
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 44409,879 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 278,864 млрд руб., или на...
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15 октября 2020 года 19:35
ООО "СУЭК-Финанс" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций объемом 10 млрд рублей серии 001Р-06R на уровне 6,70% годовых, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок проходит 15 октября с 11:00 до 16:00 МСК.
В процессе премаркетинга ориентир ставки был... читать дальше
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15 октября 2020 года 19:21
ООО "СУЭК-Финанс" увеличило объем размещения 10-летних облигаций серии 001Р-06R с 10 млрд рублей до 14 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Финальный ориентир ставки 1-го купона - 6,7% годовых.
Сбор заявок проходил 15 октября с 11:00 до... читать дальше
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15 октября 2020 года 19:20
Спрос со стороны физлиц на 7-летние облигации с 3-летней офертой ООО "ВИС финанс" объемом 2,5 млрд рублей составил 1,5 млрд рублей. Общий спрос превысил 3 млрд рублей, следует из пресс-релиза компании.
"Выпуск биржевых облигаций - один из первых шагов в нашей стратегии... читать дальше
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