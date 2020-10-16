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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 77,9461 руб.
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16 октября 2020 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 77,9461 руб.
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16 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 октября, составляет 77,9461 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 67,02 коп.
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.16 октября 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $21,25 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ...
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Цены на уголь в Европе подскочили до максимума почти за год, поскольку подъем цен на природный газ способствовал росту спроса на более дешевое топливо. Цены на энергетический уголь, поставляемый в Северо-Западную Европу, подскочили на 50% с минимумов, достигнутых в... читать дальше
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Фондовый рынок США завершил снижением третьи торги подряд на фоне продолжающегося ослабления надежд на новый пакет стимулирующих мер и опасений по поводу роста числа заражений коронавирусом, в особенности в Европе. "Рыночная волатильность сохранится в ближайшие недели,... читать дальше
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Объем выработки электроэнергии в России в январе-сентябре 2020 года составил 788 млрд кВт.ч, сократившись на 3,6% к аналогичному периоду прошлого года, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). В частности, ТЭС произвели 471 млрд кВт.ч (-9,2%),... читать дальше
.16 октября 2020 года 08:07
Фондовые индексы стран Западной Европы существенно снизились по итогам торгов в четверг на фоне ослабления надежд на согласование нового пакета стимулирующих мер в США до ноябрьских президентских выборов и признаков ускорения второй волны пандемии коронавируса в... читать дальше
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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 октября, составляет 91,4542 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 74,77 коп.
.16 октября 2020 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 октября, составляет 77,9461 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 67,02 коп.
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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Публикация Период 11:00 Внешнеторговый баланс Италии ... читать дальше
.15 октября 2020 года 20:23
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 38,79 пункта (1,358%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2817,29 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше
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.15 октября 2020 года 19:21
ООО "СУЭК-Финанс" увеличило объем размещения 10-летних облигаций серии 001Р-06R с 10 млрд рублей до 14 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 6,7% годовых. Сбор заявок проходил 15 октября с 11:00 до... читать дальше
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