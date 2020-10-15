Запасы нефти в США упали за период с 2 октября по 9 октября на 3818 тыс. баррелей, бензина - упали на 1626 тыс. баррелей

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 2100 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1300 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1687 тыс. баррелей.

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ООО "СУЭК-Финанс" увеличило объем размещения 10-летних облигаций серии 001Р-06R с 10 млрд рублей до 14 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 6,7% годовых. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 6,7% годовых. Сбор заявок проходил 15 октября с 11:00 до... Сбор заявок проходил 15 октября с 11:00 до... читать дальше

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Спрос со стороны физлиц на 7-летние облигации с 3-летней офертой ООО "ВИС финанс" объемом 2,5 млрд рублей составил 1,5 млрд рублей. Общий спрос превысил 3 млрд рублей, следует из пресс-релиза компании. "Выпуск биржевых облигаций - один из первых шагов в нашей стратегии... "Выпуск биржевых облигаций - один из первых шагов в нашей стратегии... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6143 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,4533 руб. Минимальный курс евро составил 91,2525 руб.,... Минимальный курс евро составил 91,2525 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6963 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,0935 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1256 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6069 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5771 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,5771 руб., максимальный -... читать дальше

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Производство пищевых продуктов в России в сентябре 2020 года увеличилось на 2,2% по сравнению с показателем за сентябрь 2019 года, свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстата). Рост по сравнению с августом ускорился (с 1%; в июле пищевая... читать дальше

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Производство легковых автомобилей в России в сентябре 2020 г. выросло на 5,7% по сравнению с тем же месяцем 2019 г., до 142 тыс. штук, следует из сообщения Федеральной службы государственной статистики (Росстата). До этого месячный рост производства в годовом выражении... До этого месячный рост производства в годовом выражении... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 5 по 11 октября выросли на 0,1%. С начала года цены на бензин повысились на 2,3%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На шести предыдущих неделях цены не менялись. На шести предыдущих неделях цены не менялись. По данным Росстата, к 12... По данным Росстата, к 12... читать дальше

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На 1 октября 2020 г. суммарная задолженность по заработной плате за сентябрь снизилась на 0,3%, или на 6,4 млн руб., и по состоянию на 1 октября составила 1 млрд 828,3 млн рублей, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). Из общей суммы... Из общей суммы... читать дальше

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В сентябре 2020 года промышленное производство в РФ снизилось на 5% по сравнению с сентябрем 2019 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В августе снижение показателя составляло 4,2% (пересмотренные данные), в июле - 5,9%, в июне - 7,1%, в мае... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе из-за вернувшихся распродаж на фоне снижения внешних фондовых площадок и нефти из-за сомнений относительно принятия нового пакета стимулов в США до президентских выборов в стране; индекс РТС обновил минимум с мая, индекс МосБиржи - с 20... читать дальше

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Цены на нефть сократили падение на торгах в четверг после публикации еженедельного доклада министерства энергетики США, показавшего более существенное, чем ожидалось, снижение запасов в США. Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 9 октября, сократились на 3,8 млн... Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 9 октября, сократились на 3,8 млн... читать дальше

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ФГУП "Федеральный экологический оператор" (ФЭО, структура ГК "Росатом") запустит государственную информационную систему учета и контроля за обращением с отходами I и II классов (ГИС ОПВК) в 2022 г. По сообщению оператора, "с 2022 г. все сделки с отходами I и II классов... По сообщению оператора, "с 2022 г. все сделки с отходами I и II классов... читать дальше

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5 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 15 октября однодневные биржевые облигации серии КС-3-519 на 13 млрд 624,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Британский машиностроительный холдинг Rolls-Royce Holdings Plc увеличил вдвое объем размещения облигаций - до 2 млрд фунтов стерлингов ($2,6 млрд). Такой рост связан с высоким спросом со стороны инвесторов. Компания разместила два выпуска бондов с погашением в 2027 году... Компания разместила два выпуска бондов с погашением в 2027 году... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3818 тыс. баррелей - до 489,109 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1626 тыс. баррелей и составили 225,121 млн баррелей,... Товарные запасы бензина сократились на 1626 тыс. баррелей и составили 225,121 млн баррелей,... читать дальше

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