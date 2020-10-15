Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 78,0404 руб.

15 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7227 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,0404 руб.

Минимальный курс доллара США составил 77,6525 руб., максимальный - 78,2925 руб. Была заключена 14831 сделка. Объем торгов составил 63972,72 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 78,2 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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