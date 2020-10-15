Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 91,4002 руб.

15 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 6090 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 91,4002 руб.

Минимальный курс евро составил 91,2425 руб., максимальный - 91,6675 руб. Была заключена 3931 сделка. Объем торгов составил 25778,32 млн руб., что на 55% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 91,405 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.