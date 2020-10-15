ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 октября в размере 77,9461 руб.

15 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 октября, составляет 77,9461 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 67,02 коп.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 21,52 пункта (0,753%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2834,56 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2850,11 (-0,21%) пункта,... читать дальше

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Минэкономразвития РФ ожидает стабилизации ситуации с безработицей, опираясь на данные о сокращении регистрации безработных. "Ситуация остается непростой, уровень безработицы по методологии МОТ в августе достиг 6,4%. На следующей неделе мы ожидаем выхода цифр по... "Ситуация остается непростой, уровень безработицы по методологии МОТ в августе достиг 6,4%. На следующей неделе мы ожидаем выхода цифр по... читать дальше

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Американская холдинговая компания United Airlines Holdings Inc., являющаяся материнской компанией United Airlines, получила чистый убыток в третьем квартале в размере $1,84 млрд, или $6,33 в расчете на акцию, по сравнению с прибылью на уровне $1,02 млрд, или $3,99 на акцию, за... читать дальше

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Максимальное значение за неделю (с 8 октября по 15 октября) - 77,3006 руб. за доллар, минимальное значение - 75,8155 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,84 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 90,71/92,41 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 84 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,64/78,71 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 75 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,3/78,91 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 103 коп., Cредний курс продажи...

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Банк России готовит поправки в закон, благодаря которым юридические лица смогут стать клиентами маркетплейсов и получать финансовые услуги через эти площадки, как это сейчас доступно для физических лиц, сообщил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в ходе торжественной церемонии... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 октября, составляет 77,9461 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 67,02 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 октября, составляет 91,4542 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 74,77 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в Налоговый кодекс (НК), которые увеличивают фиксированный размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (ОПС) и обязательное медицинское страхование (ОМС) для индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов... читать дальше

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В российских регионах наблюдается постепенное улучшение платежной дисциплины при оплате коммунальных услуг, сообщил сегодня замглавы Минстроя РФ Максим Егоров. "Мы наблюдали значительное снижение платежей в апреле, мае. Платежи у нас более-менее выровнялись. Надеюсь,... "Мы наблюдали значительное снижение платежей в апреле, мае. Платежи у нас более-менее выровнялись. Надеюсь,... читать дальше

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Европейские фондовые индексы снижаются сегодня на фоне бегства инвесторов от риска ввиду признаков ускорения второй волны пандемии коронавируса в регионе. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:00 мск опустился на 2,41% и составил 361,69... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:00 мск опустился на 2,41% и составил 361,69... читать дальше

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В январе-сентябре 2020 года "Группа компаний ПИК" увеличила объем реализации недвижимости в натуральном выражении на 9,9%, до 1,504 млн кв. м по сравнению с 1,368 млрд кв. м за 9 месяцев прошлого года, следует из сообщения компании. В денежном выражении объем реализации... читать дальше

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Работодатели смогут не предоставлять еженедельно сведения о работниках, переведенных на "удаленку", в случае если данные не изменяются, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованного на сайте мэрии. Однако, согласно указу, при изменении сведений о работниках... читать дальше

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Российский союз туриндустрии (РСТ) предложил главе правительства РФ Михаилу Мишустину распространить действие второй программы кешбэка на туры как минимум до конца мая. "РСТ предлагает в ходе второго этапа кешбэка продавать туры на период как минимум до конца мая 2021... "РСТ предлагает в ходе второго этапа кешбэка продавать туры на период как минимум до конца мая 2021... читать дальше

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