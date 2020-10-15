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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 141,1 млрд руб.
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15 октября 2020 года 10:25
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 141,1 млрд руб.
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15 октября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 15 октября по данным на начало операционного дня снизилось до 141,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 778,6 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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15 октября 2020 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 21,52 пункта (0,753%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2834,56 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2850,11 (-0,21%) пункта,... читать дальше
.15 октября 2020 года 13:15
Минэкономразвития РФ ожидает стабилизации ситуации с безработицей, опираясь на данные о сокращении регистрации безработных. "Ситуация остается непростой, уровень безработицы по методологии МОТ в августе достиг 6,4%. На следующей неделе мы ожидаем выхода цифр по... читать дальше
.15 октября 2020 года 13:07
United Airlines получила в 3-м квартале чистый уыбток в размере $1,84 млрд против прибыли годом ранее
Американская холдинговая компания United Airlines Holdings Inc., являющаяся материнской компанией United Airlines, получила чистый убыток в третьем квартале в размере $1,84 млрд, или $6,33 в расчете на акцию, по сравнению с прибылью на уровне $1,02 млрд, или $3,99 на акцию, за... читать дальше
.15 октября 2020 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за неделю и составляет 77,3006 руб.
Максимальное значение за неделю (с 8 октября по 15 октября) - 77,3006 руб. за доллар, минимальное значение - 75,8155 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,84 руб. Это автоматическое сообщение.
.15 октября 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 90,71/92,41 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 84 коп., Cредний курс продажи упал на...
.15 октября 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 15 октября средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 77,64/78,71 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,64/78,71 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 75 коп., средний...
.15 октября 2020 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 77,3/78,91 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,3/78,91 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 103 коп., Cредний курс продажи...
.15 октября 2020 года 12:59
Банк России готовит поправки в закон, благодаря которым юридические лица смогут стать клиентами маркетплейсов и получать финансовые услуги через эти площадки, как это сейчас доступно для физических лиц, сообщил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в ходе торжественной церемонии... читать дальше
.15 октября 2020 года 12:53
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 октября, составляет 77,9461 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 67,02 коп. Это автоматическое сообщение.
.15 октября 2020 года 12:53
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 октября, составляет 91,4542 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 74,77 коп. Это автоматическое сообщение.
.15 октября 2020 года 12:49
Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в Налоговый кодекс (НК), которые увеличивают фиксированный размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (ОПС) и обязательное медицинское страхование (ОМС) для индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов... читать дальше
.15 октября 2020 года 12:42
В российских регионах наблюдается постепенное улучшение платежной дисциплины при оплате коммунальных услуг, сообщил сегодня замглавы Минстроя РФ Максим Егоров. "Мы наблюдали значительное снижение платежей в апреле, мае. Платежи у нас более-менее выровнялись. Надеюсь,... читать дальше
.15 октября 2020 года 12:35
Европейские фондовые индексы снижаются сегодня на фоне бегства инвесторов от риска ввиду признаков ускорения второй волны пандемии коронавируса в регионе. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:00 мск опустился на 2,41% и составил 361,69... читать дальше
.15 октября 2020 года 12:34
В январе-сентябре 2020 года "Группа компаний ПИК" увеличила объем реализации недвижимости в натуральном выражении на 9,9%, до 1,504 млн кв. м по сравнению с 1,368 млрд кв. м за 9 месяцев прошлого года, следует из сообщения компании. В денежном выражении объем реализации... читать дальше
.15 октября 2020 года 12:26
Столичным работодателям разрешили не предоставлять еженедельные сведения о переведенных на "удаленку" сотрудниках при отсутствии изменений
Работодатели смогут не предоставлять еженедельно сведения о работниках, переведенных на "удаленку", в случае если данные не изменяются, следует из указа мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованного на сайте мэрии. Однако, согласно указу, при изменении сведений о работниках... читать дальше
.15 октября 2020 года 12:18
Российский союз туриндустрии (РСТ) предложил главе правительства РФ Михаилу Мишустину распространить действие второй программы кешбэка на туры как минимум до конца мая. "РСТ предлагает в ходе второго этапа кешбэка продавать туры на период как минимум до конца мая 2021... читать дальше
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