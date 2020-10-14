Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4808 руб.

14 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 272 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4808 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,4541 руб., максимальный - 11,5679 руб. Было заключено 274 сделки. Объем торгов составил 672,9 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,5571 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.