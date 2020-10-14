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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4808 руб.
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14 октября 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4808 руб.
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14 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 272 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4808 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4541 руб., максимальный - 11,5679 руб. Было заключено 274 сделки. Объем торгов составил 672,9 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,5571 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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14 октября 2020 года 19:52
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 26,85 пункта (0,949%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2856,08 пункта. К середине дня индекс РТС начал расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше
.14 октября 2020 года 19:50
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 14 октября выросла на 0,02% и составила 44688,743 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 44688,743 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 8,451 млрд руб., или на...
.14 октября 2020 года 19:15
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.14 октября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 272 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4808 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4541 руб., максимальный -... читать дальше
.14 октября 2020 года 19:15
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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2139 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,3507 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.14 октября 2020 года 19:12
Ослабление рубля добавило инфляции в сентябре 0,1 п.п., добавит 0,15 п.п. в октябре-ноябре - аналитики ЦБ
Вклад произошедшего ослабления курса рубля в сентябрьскую инфляцию составил 0,1 процентного пункта (п.п.), он увеличится до 0,15 п.п. в октябре-ноябре при сохранении курса на текущем уровне, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований... читать дальше
.14 октября 2020 года 19:02
На фоне восстановления доходов и роста спроса дезинфляционное давление может оказаться меньше - аналитики ЦБ
Дезинфляционное давление может оказаться меньше, чем ожидалось ранее, на фоне восстановления доходов населения и роста спроса, но возможные новые ограничительные меры из-за ухудшения эпидемиологической ситуации могут вновь усилить дезинфляционные риски, говорится в бюллетене "О... читать дальше
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Потребительские цены в РФ за неделю с 6 по 12 октября повысились на 0,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе инфляция также составила 0,1%. С начала октября инфляция составила 0,2%, с начала года - 3,1%. В... читать дальше
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.14 октября 2020 года 18:49
Глобальный объем мировой торговли снизится на 13% по итогам 2020 г., вырастет на 3,5% в 2021 г. - Coface
Глобальный объем торговли по итогам 2020 года снизится на 13%, а в 2021 году вырастет на 3,5%. Такие выводы содержатся в обзоре страновых и отраслевых рисков за третий квартал 2020 года, подготовленном международной группой Coface (Франция), специализирующейся на торговом... читать дальше
.14 октября 2020 года 18:41
Минфин России внес в правительство проект распоряжения о дополнительном выделении 5,5 млрд рублей на софинансирование ипотеки многодетным в 2020 году, сообщили в пресс-службе ведомства. "Минфин России внес в правительство РФ проект распоряжения о дополнительном... читать дальше
.14 октября 2020 года 18:39
Продолжение льготной программы ипотечного кредитования новостроек под 6,5% с господдержкой позволит снизить средневзвешенную ставку на первичном и вторичном рынках до 7,5%, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Благодаря в том числе этой программе ставки по ипотеке... читать дальше
.14 октября 2020 года 18:33
В августе темпы роста необеспеченного кредитования выросли до 1,6% против роста на 1% в июле - ЦБ РФ
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.14 октября 2020 года 18:27
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.14 октября 2020 года 18:20
Восстановление экономики США было неожиданно уверенным после сильного удара ранее в этом году, однако для полного восстановления будет необходима дальнейшая поддержка, считает заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Ричард Кларида. "Возвращение к... читать дальше
.14 октября 2020 года 18:14
Вопрос переноса платы акциза на топливо с нефтеперерабатывающих заводов на автозаправки снят с повестки, сообщили "Интерфаксу" в аппарате вице-премьера РФ Юрия Борисова, курирующего ТЭК. "Данный вопрос прорабатывался в рамках поручения президента РФ. На данный момент он... читать дальше
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