Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 77,3165 руб.

14 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1517 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,3165 руб.

Минимальный курс доллара США составил 77,0875 руб., максимальный - 77,62 руб. Было заключено 11536 сделок. Объем торгов составил 43597,92 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 77,35 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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