Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 90,7912 руб.

14 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1481 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,7912 руб.

Минимальный курс евро составил 90,5 руб., максимальный - 91,07 руб. Было заключено 3974 сделки. Объем торгов составил 18543,02 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 90,9275 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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