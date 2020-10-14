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14 октября 2020 года 15:06
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 15 октября
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14 октября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 15 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4711,68 (-61,09) руб./грамм; на серебро - 60,06 (-1,9) руб./грамм; на платину - 2176,4 (+12,15) руб./грамм; на палладий - 5875,79 (-127,45) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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