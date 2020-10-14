Учетные цены Банка России на драгметаллы с 15 октября

14 октября. FINMARKET.RU -РФ с 15 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4711,68 (-61,09) руб./грамм; на серебро - 60,06 (-1,9) руб./грамм; на платину - 2176,4 (+12,15) руб./грамм; на палладий - 5875,79 (-127,45) руб./грамм.

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Дезинфляционное давление может оказаться меньше, чем ожидалось ранее, на фоне восстановления доходов населения и роста спроса, но возможные новые ограничительные меры из-за ухудшения эпидемиологической ситуации могут вновь усилить дезинфляционные риски, говорится в бюллетене "О... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за неделю с 6 по 12 октября повысились на 0,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе инфляция также составила 0,1%. На предыдущей неделе инфляция также составила 0,1%. С начала октября инфляция составила 0,2%, с начала года - 3,1%. С начала октября инфляция составила 0,2%, с начала года - 3,1%. В... В... читать дальше

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Рынок акций РФ к вечеру в среду продолжил постепенный подъем вслед за нефтью и металлами, индексы РТС и МосБиржи прибавили 0,4-1%, соответственно. В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite... В среду в Азии динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, китайский Shanghai Composite... читать дальше

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Глобальный объем торговли по итогам 2020 года снизится на 13%, а в 2021 году вырастет на 3,5%. Такие выводы содержатся в обзоре страновых и отраслевых рисков за третий квартал 2020 года, подготовленном международной группой Coface (Франция), специализирующейся на торговом... читать дальше

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Минфин России внес в правительство проект распоряжения о дополнительном выделении 5,5 млрд рублей на софинансирование ипотеки многодетным в 2020 году, сообщили в пресс-службе ведомства. "Минфин России внес в правительство РФ проект распоряжения о дополнительном... "Минфин России внес в правительство РФ проект распоряжения о дополнительном... читать дальше

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Продолжение льготной программы ипотечного кредитования новостроек под 6,5% с господдержкой позволит снизить средневзвешенную ставку на первичном и вторичном рынках до 7,5%, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Благодаря в том числе этой программе ставки по ипотеке... "Благодаря в том числе этой программе ставки по ипотеке... читать дальше

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В августе портфель необеспеченных кредитов, предоставленных банками РФ физлицам, показал рост на 1,6%, почти вернувшись к мартовским темпам, когда увеличение составляло 1,7%, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В апреле и мае темпы были отрицательными (снижение... В апреле и мае темпы были отрицательными (снижение... читать дальше

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Перспективы мировой экономики улучшаются, однако ее восстановление является неполным, неустойчивым и неуверенным, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. "В то время как развитые страны приняли экстренные меры для поддержки... "В то время как развитые страны приняли экстренные меры для поддержки... читать дальше

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Восстановление экономики США было неожиданно уверенным после сильного удара ранее в этом году, однако для полного восстановления будет необходима дальнейшая поддержка, считает заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Ричард Кларида. "Возвращение к... "Возвращение к... читать дальше

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Вопрос переноса платы акциза на топливо с нефтеперерабатывающих заводов на автозаправки снят с повестки, сообщили "Интерфаксу" в аппарате вице-премьера РФ Юрия Борисова, курирующего ТЭК. "Данный вопрос прорабатывался в рамках поручения президента РФ. На данный момент он... "Данный вопрос прорабатывался в рамках поручения президента РФ. На данный момент он... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок начали уверенно повышаться в ходе торгов в среду. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:52 мск в среду составляет $42,98 за баррель, что на $0,53 (1,25%) выше цены на закрытие предыдущей... Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:52 мск в среду составляет $42,98 за баррель, что на $0,53 (1,25%) выше цены на закрытие предыдущей... читать дальше

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Правительство РФ может не поддержать поправки в Бюджетный кодекс РФ об обязательном авансировании в 2021-2022 годах госзакупок у предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в размере не менее 50% от цены контракта, следует из проекта официального отзыва правительства РФ,... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинги Траскапиталбанка "по причинам делового характера", говорится в пресс-релизе агентства. На момент отзыва долгосрочный рейтинг банка по депозитам находился на уровне "B3" с "негативным" прогнозом, краткосрочный... На момент отзыва долгосрочный рейтинг банка по депозитам находился на уровне "B3" с "негативным" прогнозом, краткосрочный... читать дальше

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ФАС России предостерегла участников рынка сахара от экономически необоснованного повышения цен. Как сообщает пресс-служба ведомства по итогам заседания рабочей группы при экспертном совете по АПК под председательством начальника управления контроля агропромышленного... Как сообщает пресс-служба ведомства по итогам заседания рабочей группы при экспертном совете по АПК под председательством начальника управления контроля агропромышленного... читать дальше

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АО "Автобан-Финанс" (SPV-компания ОАО "Дорожно-строительная компания "Автобан") установило ставку 6-го купона коммерческих облигаций серии КО-01 объемом 5 млрд рублей на уровне 7,95% годовых, говорится в сообщении компании. Заем сроком обращения 3 года был размещен по... Заем сроком обращения 3 года был размещен по... читать дальше

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OOO "СФО МОС МСП 6" установило ставку 1-го купона облигаций с залоговым обеспечением класса "А" объемом 6,2 млрд рублей на уровне 5,83% годовых, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на выпуск проходил с 11:00 МСК 12 октября до 15:00 МСК 14 октября. Сбор заявок на выпуск проходил с 11:00 МСК 12 октября до 15:00 МСК 14 октября. Ставке... Ставке... читать дальше

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