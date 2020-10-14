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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 778,6 млрд руб.
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14 октября 2020 года 10:50
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 778,6 млрд руб.
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14 октября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 октября по данным на начало операционного дня выросло до 778,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 133,1 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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14 октября 2020 года 12:07
ВТБ за 9 месяцев увеличил розничный кредитный портфель на 9%, отмечает сохраняющийся рост спроса на розничные продукты, несмотря на некоторое ухудшение ситуации с COVID-19 в отдельных регионах, говорится в сообщении банка. "Спрос на розничные кредиты среди клиентов ВТБ... читать дальше
.14 октября 2020 года 12:06
Министерство экономики и финансов Московской области утвердило параметры выпуска облигаций 2020 года серии 35015 объемом 12 млрд рублей, сообщается в проекте распоряжения ведомства. Срок обращения выпуска - около 7 лет (2548 дней). Дата размещения пока не... читать дальше
.14 октября 2020 года 11:59
В этом году добыча нефти в РФ снизится на 1 млн б/с, США - на 0,7 млн б/с, Саудовской Аравии - на 0,6 млн б/с, считают в МЭА
В этом году объем производства нефти в России в среднем по году снизится на 1 млн баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом, пишет Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете. В США добыча упадет на 0,7 млн б/с, а в Саудовской Аравии - на 0,6 млн...
.14 октября 2020 года 11:52
АО "ЭР-Телеком" планирует 20 октября с 11:00 МСК до 15:00 МСК собирать заявки на двухлетние бонды серии ПБО-04 объемом от 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 7,90-8,15% годовых, что... читать дальше
.14 октября 2020 года 11:52
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 14 тыс. 231 новый случай в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3585 (25,2%) без клинических проявлений. Умерли за сутки 239 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в... читать дальше
.14 октября 2020 года 11:51
РН банк установил ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001P-07 объемом не менее 5 млрд рублей на уровне 6,20-6,40% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 6,30-6,50%... читать дальше
.14 октября 2020 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 14 октября составил 77,2759 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1391 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 77,2759 руб. По... читать дальше
.14 октября 2020 года 11:39
МЭА: вторая волна COVID-19 замедляет рост спроса на нефть, но прогноз на этот год в 91,7 млн б/с сохранен
Мировой спрос на нефть вырос на 3,4 млн баррелей в сутки в месячном исчислении в июле, поскольку ограничения, введенные из-за коронавируса, ослабли, а летние каникулы в северном полушарии способствовали росту спроса на транспортное топливо, пишет Международное энергетическое... читать дальше
.14 октября 2020 года 11:31
Банк России проанализировал опыт других стран в вопросе публикации траектории ключевой ставки, но скорее всего, выберет собственный вариант, сообщил в интервью "Интерфаксу" заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин. "Мы изучили очень большой спектр примеров других... читать дальше
.14 октября 2020 года 11:27
ВТБ разместит 14 октября однодневные бонды серии КС-3-518 на 50 млрд руб. по цене 99,9894% от номинала
4 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 14 октября однодневные биржевые облигации серии КС-3-518 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9894% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,88%... читать дальше
.14 октября 2020 года 11:23
ЦБ РФ не стал обновлять сигнал по ДКП, в октябре на заседании по ставке учтет те же факторы, что и в сентябре
Банк России не стал давать дополнительных сигналов перед заседанием совета директоров по ключевой ставке 23 октября: регулятор будет анализировать те же факторы, которые оценивал и на сентябрьском совете, сообщил в интервью "Интерфаксу" зампред ЦБ РФ Алексей... читать дальше
.14 октября 2020 года 11:14
Государственная автоматизированная информационная система (ГАИС) "ЭРА-ГЛОНАСС" со следующего года станет применяться не только для автомобильного, но и водного транспорта, сообщает в среду пресс-служба АО "ГЛОНАСС". "Применение государственной автоматизированной... читать дальше
.14 октября 2020 года 11:06
Банк России отразил продажу валюты с расчетами 13 октября на 17,3 млрд руб. из-за зарубежных праздников
Банк России отразил продажу валюты с расчетами 13 октября на 17,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Ранее, 12 октября, ЦБ РФ не проводил расчеты по операциям с валютой из-за зарубежных праздников. Это обычная ситуация для выходных дней в западных... читать дальше
.14 октября 2020 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 14 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4759 руб. Минимальный курс юаня составил 11,46 руб., максимальный -... читать дальше
.14 октября 2020 года 10:56
Мировые цены на кукурузу выходят на показатель трехлетнего максимума. По мнению генерального директора компании "ПроЗерно" Владимира Петриченко, рост цен стал следствием неурожая в США, засухи в Бразилии и Аргентине, снижения урожая на Украине. "Это вообще будет... читать дальше
.14 октября 2020 года 10:50
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 октября по данным на начало операционного дня выросло до 778,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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