Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 778,6 млрд руб.

ВТБ за 9 месяцев увеличил розничный кредитный портфель на 9%, отмечает сохраняющийся рост спроса на розничные продукты, несмотря на некоторое ухудшение ситуации с COVID-19 в отдельных регионах, говорится в сообщении банка.

.

Министерство экономики и финансов Московской области утвердило параметры выпуска облигаций 2020 года серии 35015 объемом 12 млрд рублей, сообщается в проекте распоряжения ведомства.

.

В этом году объем производства нефти в России в среднем по году снизится на 1 млн баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом, пишет Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете.

В США добыча упадет на 0,7 млн б/с, а в Саудовской Аравии - на 0,6 млн...