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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 77,2855 руб.
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14 октября 2020 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 77,2855 руб.
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14 октября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 октября, составляет 77,2855 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,16 коп.
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14 октября 2020 года 12:07
ВТБ за 9 месяцев увеличил розничный кредитный портфель на 9%, отмечает сохраняющийся рост спроса на розничные продукты, несмотря на некоторое ухудшение ситуации с COVID-19 в отдельных регионах, говорится в сообщении банка. "Спрос на розничные кредиты среди клиентов ВТБ... читать дальше
.14 октября 2020 года 12:06
Министерство экономики и финансов Московской области утвердило параметры выпуска облигаций 2020 года серии 35015 объемом 12 млрд рублей, сообщается в проекте распоряжения ведомства. Срок обращения выпуска - около 7 лет (2548 дней). Дата размещения пока не... читать дальше
.14 октября 2020 года 11:59
В этом году добыча нефти в РФ снизится на 1 млн б/с, США - на 0,7 млн б/с, Саудовской Аравии - на 0,6 млн б/с, считают в МЭА
В этом году объем производства нефти в России в среднем по году снизится на 1 млн баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом, пишет Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете. В США добыча упадет на 0,7 млн б/с, а в Саудовской Аравии - на 0,6 млн...
.14 октября 2020 года 11:52
АО "ЭР-Телеком" планирует 20 октября с 11:00 МСК до 15:00 МСК собирать заявки на двухлетние бонды серии ПБО-04 объемом от 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 7,90-8,15% годовых, что... читать дальше
.14 октября 2020 года 11:52
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 14 тыс. 231 новый случай в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3585 (25,2%) без клинических проявлений. Умерли за сутки 239 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в... читать дальше
.14 октября 2020 года 11:51
РН банк установил ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001P-07 объемом не менее 5 млрд рублей на уровне 6,20-6,40% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 6,30-6,50%... читать дальше
.14 октября 2020 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 14 октября составил 77,2759 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 1391 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 77,2759 руб. По... читать дальше
.14 октября 2020 года 11:39
МЭА: вторая волна COVID-19 замедляет рост спроса на нефть, но прогноз на этот год в 91,7 млн б/с сохранен
Мировой спрос на нефть вырос на 3,4 млн баррелей в сутки в месячном исчислении в июле, поскольку ограничения, введенные из-за коронавируса, ослабли, а летние каникулы в северном полушарии способствовали росту спроса на транспортное топливо, пишет Международное энергетическое... читать дальше
.14 октября 2020 года 11:31
Банк России проанализировал опыт других стран в вопросе публикации траектории ключевой ставки, но скорее всего, выберет собственный вариант, сообщил в интервью "Интерфаксу" заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин. "Мы изучили очень большой спектр примеров других... читать дальше
.14 октября 2020 года 11:27
ВТБ разместит 14 октября однодневные бонды серии КС-3-518 на 50 млрд руб. по цене 99,9894% от номинала
4 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 14 октября однодневные биржевые облигации серии КС-3-518 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9894% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 3,88%... читать дальше
.14 октября 2020 года 11:23
ЦБ РФ не стал обновлять сигнал по ДКП, в октябре на заседании по ставке учтет те же факторы, что и в сентябре
Банк России не стал давать дополнительных сигналов перед заседанием совета директоров по ключевой ставке 23 октября: регулятор будет анализировать те же факторы, которые оценивал и на сентябрьском совете, сообщил в интервью "Интерфаксу" зампред ЦБ РФ Алексей... читать дальше
.14 октября 2020 года 11:14
Государственная автоматизированная информационная система (ГАИС) "ЭРА-ГЛОНАСС" со следующего года станет применяться не только для автомобильного, но и водного транспорта, сообщает в среду пресс-служба АО "ГЛОНАСС". "Применение государственной автоматизированной... читать дальше
.14 октября 2020 года 11:06
Банк России отразил продажу валюты с расчетами 13 октября на 17,3 млрд руб. из-за зарубежных праздников
Банк России отразил продажу валюты с расчетами 13 октября на 17,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Ранее, 12 октября, ЦБ РФ не проводил расчеты по операциям с валютой из-за зарубежных праздников. Это обычная ситуация для выходных дней в западных... читать дальше
.14 октября 2020 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 14 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4759 руб. Минимальный курс юаня составил 11,46 руб., максимальный -... читать дальше
.14 октября 2020 года 10:56
Мировые цены на кукурузу выходят на показатель трехлетнего максимума. По мнению генерального директора компании "ПроЗерно" Владимира Петриченко, рост цен стал следствием неурожая в США, засухи в Бразилии и Аргентине, снижения урожая на Украине. "Это вообще будет... читать дальше
.14 октября 2020 года 10:50
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 14 октября по данным на начало операционного дня выросло до 778,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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