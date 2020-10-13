.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 77,1446 руб.
.
13 октября 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 77,1446 руб.
|0
13 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 728 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,1446 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,8575 руб., максимальный - 77,44 руб. К этому времени было заключено 40138 сделок. Объем торгов составил 174300,43 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 77,1275 руб. за доллар США. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
13 октября 2020 года 19:51
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 16,91 пункта (0,594%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2829,23 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... читать дальше
.13 октября 2020 года 19:50
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 13 октября снизилась на 0,40% и составила 44680,292 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 44680,292 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 180,201 млрд руб., или на...
.13 октября 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 77,1446 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 728 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,1446 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.13 октября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 79 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4545 руб. Минимальный курс юаня составил 11,42 руб., максимальный -... читать дальше
.13 октября 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1346 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,8448 руб. Минимальный курс евро составил 90,465 руб.,... читать дальше
.13 октября 2020 года 18:59
Попытки рынка акций РФ подрасти вслед за нефтью сменились к вечеру распродажами на фоне снижения фондовых индексов в Европе и США. Во вторник в Азии индексы незначительно выросли (японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на... читать дальше
.13 октября 2020 года 18:48
Американская управляющая компания Capital Group Cos. увеличила долю в Deutsche Bank AG, что было расценено инвесторами, как сигнал ее оптимизма в отношении перспектив европейского банковского сектора, пишет The Wall Street Journal. Capital Group приобрела 3,61% акций... читать дальше
.13 октября 2020 года 18:37
Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрел и оставил без удовлетворения апелляционные жалобы ООО "Ломбард "Мастер" на решение Арбитражного суда Москвы по делу от 21 июля 2020 о принудительном прекращении деятельности компании. ООО "Ломбард "Мастер" с даты вступления в силу... читать дальше
.13 октября 2020 года 18:26
Международный валютный фонд (МВФ) существенно скорректировал прогнозы экономического развития стран Балтии. В частности, Фонд улучшил прогноз снижения ВВП на текущий год. Согласно Всемирному экономическому прогнозу (WEO) фонда, обнародованному во вторник, экономика Литвы в 2020... читать дальше
.13 октября 2020 года 18:10
Всемирная торговая организация (ВТО) официально разрешила Евросоюзу ввести пошлины на товары американского экспорта общей стоимостью до $3,99 млрд в год в ответ на незаконное субсидирование Штатами авиастроительного концерна Boeing Co. Год назад ВТО дала разрешение США обложить... читать дальше
.13 октября 2020 года 18:09
Ставропольский край проводит отбор организаторов размещения выпуска гособлигаций, следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок. Дата окончания подачи заявок - 20 октября. Начальная цена вознаграждения - 13,5 млн рублей. Как сообщалось, в... читать дальше
.13 октября 2020 года 18:09
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 34021 объемом 5 млрд рублей на уровне 5,85% годовых, говорится в сообщении Минфина области. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 5,98%... читать дальше
.13 октября 2020 года 18:01
Власти Греции продлили разрешение на въезд граждан России до 25 октября, сообщает газета Nea. Квота по-прежнему составляет 500 человек в неделю. Греция открыла границу для российских туристов 7 сентября на две недели, после чего решение было пролонгировано до 5 октября.... читать дальше
.13 октября 2020 года 17:49
В текущем году объем государственных заимствований Великобритании, согласно прогнозу Института бюджетных исследований (Institute for Fiscal Studies, IFS), достигнет 350 млрд фунтов стерлингов, или 17% ВВП, - максимума более чем за три века. В связи с этим, считают эксперты,... читать дальше
.13 октября 2020 года 17:37
ОПЕК в сентябре снизила добычу нефти на 47 тыс. баррелей в сутки к августу - до 24,1 млн б/с, при этом ОАЭ, допустившие в прошлом месяце существенное превышение обязательств по сделке ОПЕК+, снизили добычу на 240 тыс. б/с, а Ирак, не выполняющий соглашение, увеличил ее на 50... читать дальше
.13 октября 2020 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1232 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,1647 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,855 руб.,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.