Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4545 руб.

13 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 79 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4545 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,42 руб., максимальный - 11,4849 руб. Было заключено 276 сделок. Объем торгов составил 774,34 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,4311 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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