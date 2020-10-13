Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 77,1647 руб.

13 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1232 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,1647 руб.

Минимальный курс доллара США составил 76,855 руб., максимальный - 77,425 руб. Было заключено 13588 сделок. Объем торгов составил 51088,07 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 77,26 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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