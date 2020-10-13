Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 90,9393 руб.

13 октября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 753 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,9393 руб.

Минимальный курс евро составил 90,62 руб., максимальный - 91,23 руб. Было заключено 4834 сделки. Объем торгов составил 24224,49 млн руб., что на 50% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 90,71 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.