Учетные цены Банка России на драгметаллы с 14 октября

13 октября. FINMARKET.RU -РФ с 14 октября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4772,77 (+18,63) руб./грамм; на серебро - 61,96 (-0,1) руб./грамм; на платину - 2164,25 (-34,77) руб./грамм; на палладий - 6003,24 (-63,88) руб./грамм.

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Всемирная торговая организация (ВТО) официально разрешила Евросоюзу ввести пошлины на товары американского экспорта общей стоимостью до $3,99 млрд в год в ответ на незаконное субсидирование Штатами авиастроительного концерна Boeing Co. Год назад ВТО дала разрешение США обложить... читать дальше

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Ставропольский край проводит отбор организаторов размещения выпуска гособлигаций, следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок. Дата окончания подачи заявок - 20 октября. Дата окончания подачи заявок - 20 октября. Начальная цена вознаграждения - 13,5 млн рублей. Начальная цена вознаграждения - 13,5 млн рублей. Как сообщалось, в... Как сообщалось, в... читать дальше

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Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 34021 объемом 5 млрд рублей на уровне 5,85% годовых, говорится в сообщении Минфина области. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 5,98%... Ставке соответствует доходность к погашению в размере 5,98%... читать дальше

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Власти Греции продлили разрешение на въезд граждан России до 25 октября, сообщает газета Nea. Квота по-прежнему составляет 500 человек в неделю. Греция открыла границу для российских туристов 7 сентября на две недели, после чего решение было пролонгировано до 5 октября.... Греция открыла границу для российских туристов 7 сентября на две недели, после чего решение было пролонгировано до 5 октября.... читать дальше

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В текущем году объем государственных заимствований Великобритании, согласно прогнозу Института бюджетных исследований (Institute for Fiscal Studies, IFS), достигнет 350 млрд фунтов стерлингов, или 17% ВВП, - максимума более чем за три века. В связи с этим, считают эксперты,... читать дальше

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ОПЕК в сентябре снизила добычу нефти на 47 тыс. баррелей в сутки к августу - до 24,1 млн б/с, при этом ОАЭ, допустившие в прошлом месяце существенное превышение обязательств по сделке ОПЕК+, снизили добычу на 240 тыс. б/с, а Ирак, не выполняющий соглашение, увеличил ее на 50... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1232 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,1647 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,855 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 76,855 руб.,... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов, взяв паузу после роста на протяжении предыдущих четырех дней. Инвесторы оценивают квартальные отчеты некоторых из крупнейших финансовых организаций страны, которые дали неофициальный старт сезону корпоративной отчетности... читать дальше

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Delta Air Lines, одна из крупнейших в США авиакомпаний, в третьем квартале 2020 года получила чистый убыток и значительно сократила выручку, показатели не оправдали прогнозов. Как сообщается в пресс-релизе авиакомпании, ее чистый убыток составил в июле-сентябре $5,379... Как сообщается в пресс-релизе авиакомпании, ее чистый убыток составил в июле-сентябре $5,379... читать дальше

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3 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 13 октября однодневные биржевые облигации серии КС-3-517 на 16 млрд 153,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил Минэкономразвития проанализировать практику внесудебного банкротства граждан до 1 марта 2021 года и при необходимости обеспечить ее совершенствование, говорится в сообщении на сайте Кремля. Соответствующее поручение президент дал по итогам... читать дальше

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Внешний долг РФ в третьем квартале 2020 года уменьшился на $20,4 млрд, или на 4,2%, до $461,2 млрд, сообщается в информации, размещенной на сайте ЦБ РФ. Снижению долга в третьем квартале предшествовало его снижение в первом квартале на $35,5 млрд с $491,4 млрд, а затем... читать дальше

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Рыбаки РФ к 12 октября выловили почти 295 тыс. тонн тихоокеанских лососей, что на 44% меньше, чем на аналогичную дату 2018 года (выловы лососей сравниваются между четными и между нечетными годами), сообщает Росрыболовство. Прирост добычи за неделю составил 7,8 тыс.... Прирост добычи за неделю составил 7,8 тыс.... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить проведение экспериментов по маркировке упакованной питьевой воды, пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков и с учетом их результатов принять решение о введении обязательной маркировки этих товаров. Срок исполнения... читать дальше

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Италия впервые продала облигации с нулевым купоном, причем спрос на эти бонды превысил предложение в 1,4 раза, что говорит о сохраняющемся интересе к бумагам страны благодаря продолжающемуся выкупу облигаций Европейским центральным банком (ЕЦБ) в рамках экстренной программы... читать дальше

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Чистая прибыль Citigroup Inc, входящего в тройку крупнейших банков США, в 3-м квартале 2020 года снизилась на 34% - до $3,23 млрд по сравнению с $4,91 млрд за тот же период предыдущего года. Как сообщается в пресс-релизе банка, его прибыль в расчете на акцию снизилась... Как сообщается в пресс-релизе банка, его прибыль в расчете на акцию снизилась... читать дальше

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