13 октября 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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13 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Безработица в Великобритании
|Сентябрь 2020
|09:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Сентябрь 2020
|09:00
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Август 2020
|10:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|Сентябрь 2020
|12:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Октябрь 2020
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Октябрь 2020
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|Сентябрь 2020
|21:00
|Бюджет США
|Сентябрь 2020
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13 октября 2020 года 18:10
Всемирная торговая организация (ВТО) официально разрешила Евросоюзу ввести пошлины на товары американского экспорта общей стоимостью до $3,99 млрд в год в ответ на незаконное субсидирование Штатами авиастроительного концерна Boeing Co. Год назад ВТО дала разрешение США обложить... читать дальше
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13 октября 2020 года 18:09
Ставропольский край проводит отбор организаторов размещения выпуска гособлигаций, следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок.
Дата окончания подачи заявок - 20 октября.
Начальная цена вознаграждения - 13,5 млн рублей.
Как сообщалось, в... читать дальше
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13 октября 2020 года 18:09
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 34021 объемом 5 млрд рублей на уровне 5,85% годовых, говорится в сообщении Минфина области.
Ставке соответствует доходность к погашению в размере 5,98%... читать дальше
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13 октября 2020 года 18:01
Власти Греции продлили разрешение на въезд граждан России до 25 октября, сообщает газета Nea. Квота по-прежнему составляет 500 человек в неделю.
Греция открыла границу для российских туристов 7 сентября на две недели, после чего решение было пролонгировано до 5 октября.... читать дальше
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13 октября 2020 года 17:49
В текущем году объем государственных заимствований Великобритании, согласно прогнозу Института бюджетных исследований (Institute for Fiscal Studies, IFS), достигнет 350 млрд фунтов стерлингов, или 17% ВВП, - максимума более чем за три века. В связи с этим, считают эксперты,... читать дальше
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13 октября 2020 года 17:37
ОПЕК в сентябре снизила добычу нефти на 47 тыс. баррелей в сутки к августу - до 24,1 млн б/с, при этом ОАЭ, допустившие в прошлом месяце существенное превышение обязательств по сделке ОПЕК+, снизили добычу на 240 тыс. б/с, а Ирак, не выполняющий соглашение, увеличил ее на 50... читать дальше
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13 октября 2020 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1232 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,1647 руб.
Минимальный курс доллара США составил 76,855 руб.,... читать дальше
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13 октября 2020 года 17:23
Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов, взяв паузу после роста на протяжении предыдущих четырех дней. Инвесторы оценивают квартальные отчеты некоторых из крупнейших финансовых организаций страны, которые дали неофициальный старт сезону корпоративной отчетности... читать дальше
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13 октября 2020 года 17:15
Delta Air Lines, одна из крупнейших в США авиакомпаний, в третьем квартале 2020 года получила чистый убыток и значительно сократила выручку, показатели не оправдали прогнозов.
Как сообщается в пресс-релизе авиакомпании, ее чистый убыток составил в июле-сентябре $5,379... читать дальше
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13 октября 2020 года 17:12
3 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 13 октября однодневные биржевые облигации серии КС-3-517 на 16 млрд 153,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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13 октября 2020 года 17:08
Президент РФ Владимир Путин поручил Минэкономразвития проанализировать практику внесудебного банкротства граждан до 1 марта 2021 года и при необходимости обеспечить ее совершенствование, говорится в сообщении на сайте Кремля. Соответствующее поручение президент дал по итогам... читать дальше
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13 октября 2020 года 16:59
Внешний долг РФ в третьем квартале 2020 года уменьшился на $20,4 млрд, или на 4,2%, до $461,2 млрд, сообщается в информации, размещенной на сайте ЦБ РФ. Снижению долга в третьем квартале предшествовало его снижение в первом квартале на $35,5 млрд с $491,4 млрд, а затем... читать дальше
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13 октября 2020 года 16:54
Рыбаки РФ к 12 октября выловили почти 295 тыс. тонн тихоокеанских лососей, что на 44% меньше, чем на аналогичную дату 2018 года (выловы лососей сравниваются между четными и между нечетными годами), сообщает Росрыболовство.
Прирост добычи за неделю составил 7,8 тыс.... читать дальше
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13 октября 2020 года 16:46
Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить проведение экспериментов по маркировке упакованной питьевой воды, пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков и с учетом их результатов принять решение о введении обязательной маркировки этих товаров. Срок исполнения... читать дальше
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13 октября 2020 года 16:37
Италия впервые продала облигации с нулевым купоном, причем спрос на эти бонды превысил предложение в 1,4 раза, что говорит о сохраняющемся интересе к бумагам страны благодаря продолжающемуся выкупу облигаций Европейским центральным банком (ЕЦБ) в рамках экстренной программы... читать дальше
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13 октября 2020 года 16:21
Чистая прибыль Citigroup Inc, входящего в тройку крупнейших банков США, в 3-м квартале 2020 года снизилась на 34% - до $3,23 млрд по сравнению с $4,91 млрд за тот же период предыдущего года.
Как сообщается в пресс-релизе банка, его прибыль в расчете на акцию снизилась... читать дальше
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