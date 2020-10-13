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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
МВФ улучшил оценку динамики российской экономики в 2020 году
МВФ смягчил прогноз снижения экономики РФ в 2020 году с 6,6%, прогнозировавшихся в июне, до 4,1%. Падение мирового ВВП, по мнению фонда, также будет менее существенным - 4,4%, а не 4,9%
 
Потери региональных бюджетов оказались достаточно серьезными - первый замглавы Минфина
По итогам текущего года дефицит бюджетов субъектов РФ - с учетом помощи из федерального центра - составит примерно 0,7 трлн руб., в 2021 г. - 0,5 трлн. Такие оценки в интервью "Известиям" привел первый замминистра финансов Леонид Горнин. Он...
 
Рейтинг российских банков в 3-м квартале
В третьем квартале 2020 года рейтинг российских банков по количеству упоминаний, показателю Индекса заметности и Охвату традиционно возглавил Сбер. По ключевым показателям Сбер более чем в два раза опередил своего ближайшего преследователя - ВТБ....
 
В этом году кражи денег с банковских счетов выросли в 2 раза
В России каждый пятый факт кражи связан с хищением денежных средств с банковских счетов граждан. Так, в январе-августе количество краж с банковских счетов составило 107,2 тыс., что вдвое больше показателей такого же периода 2019 г.. Подобные...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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13 октября 2020 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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13 октября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Безработица в Великобритании Сентябрь 2020
09:00 Изменение потребительских цен в Германии Сентябрь 2020
09:00 Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании Август 2020
10:00 Изменение оптовых цен в Германии Сентябрь 2020
12:00 Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew Октябрь 2020
12:00 Индекс доверия к экономике Германии института Zew Октябрь 2020
15:30 Изменение потребительских цен в США Сентябрь 2020
21:00 Бюджет США Сентябрь 2020

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
13 октября 2020 года 18:10
ВТО разрешила ЕС ввести пошлины на американские товары из-за Boeing
Всемирная торговая организация (ВТО) официально разрешила Евросоюзу ввести пошлины на товары американского экспорта общей стоимостью до $3,99 млрд в год в ответ на незаконное субсидирование Штатами авиастроительного концерна Boeing Co. Год назад ВТО дала разрешение США обложить...    читать дальше
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13 октября 2020 года 18:09
Ставропольский край выбирает организатора размещения выпуска облигаций
Ставропольский край проводит отбор организаторов размещения выпуска гособлигаций, следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок.

Дата окончания подачи заявок - 20 октября.

Начальная цена вознаграждения - 13,5 млн рублей.

Как сообщалось, в...    читать дальше
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13 октября 2020 года 18:09
Новосибирская область установила ставку 1-го купона облигаций на 5 млрд руб. на уровне 5,85%
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 34021 объемом 5 млрд рублей на уровне 5,85% годовых, говорится в сообщении Минфина области.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 5,98%...    читать дальше
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13 октября 2020 года 18:01
Греция до 25 октября продлила разрешение на въезд россиян
Власти Греции продлили разрешение на въезд граждан России до 25 октября, сообщает газета Nea. Квота по-прежнему составляет 500 человек в неделю.

Греция открыла границу для российских туристов 7 сентября на две недели, после чего решение было пролонгировано до 5 октября....    читать дальше
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13 октября 2020 года 17:49
Британия должна будет повышать налоги, чтобы остановить рост госдолга- эксперты
В текущем году объем государственных заимствований Великобритании, согласно прогнозу Института бюджетных исследований (Institute for Fiscal Studies, IFS), достигнет 350 млрд фунтов стерлингов, или 17% ВВП, - максимума более чем за три века. В связи с этим, считают эксперты,...    читать дальше
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13 октября 2020 года 17:37
ОПЕК в сентябре снизила нефтедобычу на 50 тыс. б/с
ОПЕК в сентябре снизила добычу нефти на 47 тыс. баррелей в сутки к августу - до 24,1 млн б/с, при этом ОАЭ, допустившие в прошлом месяце существенное превышение обязательств по сделке ОПЕК+, снизили добычу на 240 тыс. б/с, а Ирак, не выполняющий соглашение, увеличил ее на 50...    читать дальше
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13 октября 2020 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 77,1647 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1232 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,1647 руб.

Минимальный курс доллара США составил 76,855 руб.,...    читать дальше
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13 октября 2020 года 17:23
Рынок акций США торгуется в красной зоне
Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов, взяв паузу после роста на протяжении предыдущих четырех дней. Инвесторы оценивают квартальные отчеты некоторых из крупнейших финансовых организаций страны, которые дали неофициальный старт сезону корпоративной отчетности...    читать дальше
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13 октября 2020 года 17:15
Одна из крупнейших в США авиакомпаний Delta Air получила в 3-м квартале убыток в $5,4 млрд
Delta Air Lines, одна из крупнейших в США авиакомпаний, в третьем квартале 2020 года получила чистый убыток и значительно сократила выручку, показатели не оправдали прогнозов.

Как сообщается в пресс-релизе авиакомпании, ее чистый убыток составил в июле-сентябре $5,379...    читать дальше
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13 октября 2020 года 17:12
ВТБ разместил 32,3% выпуска однодневных бондов серии КС-3-517 на 16,2 млрд рублей
3 октября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 13 октября однодневные биржевые облигации серии КС-3-517 на 16 млрд 153,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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13 октября 2020 года 17:08
Путин поручил усовершенствовать процедуру внесудебного банкротства граждан
Президент РФ Владимир Путин поручил Минэкономразвития проанализировать практику внесудебного банкротства граждан до 1 марта 2021 года и при необходимости обеспечить ее совершенствование, говорится в сообщении на сайте Кремля. Соответствующее поручение президент дал по итогам...    читать дальше
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13 октября 2020 года 16:59
В январе-сентябре внешний долг РФ сократился на 6,2% - оценка ЦБ
Внешний долг РФ в третьем квартале 2020 года уменьшился на $20,4 млрд, или на 4,2%, до $461,2 млрд, сообщается в информации, размещенной на сайте ЦБ РФ. Снижению долга в третьем квартале предшествовало его снижение в первом квартале на $35,5 млрд с $491,4 млрд, а затем...    читать дальше
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13 октября 2020 года 16:54
Улов лососевых в России к 12 октября снизился к 2018 году на 44%
Рыбаки РФ к 12 октября выловили почти 295 тыс. тонн тихоокеанских лососей, что на 44% меньше, чем на аналогичную дату 2018 года (выловы лососей сравниваются между четными и между нечетными годами), сообщает Росрыболовство.

Прирост добычи за неделю составил 7,8 тыс....    читать дальше
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13 октября 2020 года 16:46
Путин поручил провести эксперимент по маркировке воды, пива и слабоалкогольных напитков
Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить проведение экспериментов по маркировке упакованной питьевой воды, пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков и с учетом их результатов принять решение о введении обязательной маркировки этих товаров. Срок исполнения...    читать дальше
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13 октября 2020 года 16:37
Италия разместила бонды с нулевым купоном, спрос превысил предложение в 1,4 раза
Италия впервые продала облигации с нулевым купоном, причем спрос на эти бонды превысил предложение в 1,4 раза, что говорит о сохраняющемся интересе к бумагам страны благодаря продолжающемуся выкупу облигаций Европейским центральным банком (ЕЦБ) в рамках экстренной программы...    читать дальше
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13 октября 2020 года 16:21
Квартальная прибыль Citigroup снизилась на 34%, но оказалась сильнее прогноза
Чистая прибыль Citigroup Inc, входящего в тройку крупнейших банков США, в 3-м квартале 2020 года снизилась на 34% - до $3,23 млрд по сравнению с $4,91 млрд за тот же период предыдущего года.

Как сообщается в пресс-релизе банка, его прибыль в расчете на акцию снизилась...    читать дальше
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