Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 44860,493 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 200,156 млрд руб., или на...

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 12,05 пункта (0,425%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2846,14 пункта. После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем вновь... После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем вновь... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации ООО "Сибнефтехимтрейд" серии БО-01 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00010-L-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00010-L-001P. Размещение выпуска со... Размещение выпуска со... читать дальше

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ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) установило ставку 7-9-го купона биржевых облигаций серии 001Р-04 объемом 10 млрд рублей в размере 8,95% годовых, говорится в сообщении компании. Выпуск был размещен в 2017 году по ставке 10,5% годовых. Выпуск был размещен в 2017 году по ставке 10,5% годовых. Срок обращения бондов - 10 лет,... Срок обращения бондов - 10 лет,... читать дальше

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ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) 16 октября с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на четвертый выпуск бессрочных облигаций серии 001Б-04 объемом от 25 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 2-10-го купона - премия... Ориентир ставки 2-10-го купона - премия... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 785 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,0708 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1179 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,9769 руб. Минимальный курс евро составил 90,7275 руб.,... Минимальный курс евро составил 90,7275 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 588 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4466 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4051 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 11,4051 руб., максимальный -... читать дальше

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В январе-сентябре т.г. количество коммерческих организаций, внесенных в госреестр как вновь созданные, составило 157,6 тыс., что на 26% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (212,9 тыс.), свидетельствуют данные на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС)... читать дальше

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Российский рынок акций, открывшийся в красной зоне, завершил понедельник разнонаправленными изменениями. Европейские фондовые рынки торговались без единой динамики. Европейские фондовые рынки торговались без единой динамики. Азиатские фондовые индикаторы преимущественно выросли по итогам торгов за исключением японского... Азиатские фондовые индикаторы преимущественно выросли по итогам торгов за исключением японского... читать дальше

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В понедельник котировки большинства выпусков российских еврооблигаций слегка подросли благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы; исключение составил лишь самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году. При этом суверенные спреды к доходности... читать дальше

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Банк Англии обратился к британским фининститутам, чтобы оценить их готовность к отрицательным процентным ставкам, пишет The Wall Street Journal. В обращении к главам банков британский ЦБ заявил, что хотел бы получить информацию, касающуюся их "операционной готовности, а... В обращении к главам банков британский ЦБ заявил, что хотел бы получить информацию, касающуюся их "операционной готовности, а... читать дальше

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ГК "Росатом" в среднесрочной перспективе планирует увеличить долю атомной генерации в энергобалансе страны, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев в программе "Познер" на Первом канале. Отвечая на вопрос ведущего, почему в России "Росатом" сейчас строит только три... Отвечая на вопрос ведущего, почему в России "Росатом" сейчас строит только три... читать дальше

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Регионы с 2021 года смогут претендовать на субсидии на докапитализацию своих региональных фондов развития промышленности (ФРП), сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. "Что касается ФРП недавно мы с Минфином согласовали, и, начиная со следующего... "Что касается ФРП недавно мы с Минфином согласовали, и, начиная со следующего... читать дальше

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"НОВАТЭК" в 3-м квартале увеличил добычу углеводородов на 3,6% - до 150,4 млн баррелей нефтяного эквивалента, при этом производство газа выросло на 4,5% к уровню того же периода 2019 года - до 19,13 млрд куб. м, производство жидких углеводородов упало на 0,6% - до 3,024 млн т,... читать дальше

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Большинство катастроф в XXI веке связано с экстремальными климатическими явлениями, говорится в докладе Управления ООН по вопросам уменьшения опасности бедствий, размещенном на его сайте. "В период с 2000 по 2019 годы зафиксировано 7348 катастроф, которые унесли 1,23... "В период с 2000 по 2019 годы зафиксировано 7348 катастроф, которые унесли 1,23... читать дальше

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