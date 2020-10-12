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ГЛАВНОЕ
Дефляция в сентябре в РФ составила 0,1%
В России в сентябре цены снизились на 0,1%, сообщил Росстат. Аналитики ожидали нулевую инфляцию. В годовом выражении инфляция в прошлом месяце ускорилась до 3,7%
 
В потребкорзину добавят медиасервисы и антисептики
В потребительскую корзину со следующего года могут быть включены товары и услуги, которые приобрели особую актуальность во время пандемии коронавируса. Об этом "Известиям" рассказал руководитель Росстата Павел Малков. При расчете индекса...
 
Минфин нашел способ привлекать людей к благоустройству
Минфин намерен развивать практику инициативного бюджетирования, когда граждане сами указывают властям, на решение каких проблем надо тратить деньги, следят за качеством работ, а потом больше ценят и берегут созданные при их участии объекты, пишут...
 
Накопленная доплата к пенсии составит 1,3 тыс. руб.
Первые массовые выплаты накопительных пенсий в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) начнутся в России в 2022 году - вначале это будут женщины 1967 года рождения. "По нашим прогнозным расчетам, средний по стране размер пожизненной...
 
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12 октября 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 12 октября выросла на 0,45% и составила 44860,493 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 44860,493 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 200,156 млрд руб., или на...
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12 октября 2020 года 19:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 12 октября движется разнонаправленно
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 12,05 пункта (0,425%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2846,14 пункта.

После нулевого старта индекс РТС начал снижаться и затем вновь...    читать дальше
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12 октября 2020 года 19:29
Мосбиржа зарегистрировала облигации Сибнефтехимтрейда серии БО-01
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации ООО "Сибнефтехимтрейд" серии БО-01 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00010-L-001P.

Размещение выпуска со...    читать дальше
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12 октября 2020 года 19:28
"Трансфин-М" установил ставку 7-9-го купона облигаций на 10 млрд руб. в размере 8,95%
ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) установило ставку 7-9-го купона биржевых облигаций серии 001Р-04 объемом 10 млрд рублей в размере 8,95% годовых, говорится в сообщении компании.

Выпуск был размещен в 2017 году по ставке 10,5% годовых.

Срок обращения бондов - 10 лет,...    читать дальше
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12 октября 2020 года 19:27
РЖД 16 октября планируют провести сбор заявок на бессрочные бонды объемом не менее 25 млрд рублей
ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) 16 октября с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на четвертый выпуск бессрочных облигаций серии 001Б-04 объемом от 25 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 2-10-го купона - премия...    читать дальше
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12 октября 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 77,0708 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 785 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,0708 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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12 октября 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 90,9769 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1179 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 90,9769 руб.

Минимальный курс евро составил 90,7275 руб.,...    читать дальше
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12 октября 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4466 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 588 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4466 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,4051 руб., максимальный -...    читать дальше
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12 октября 2020 года 19:03
За 9 месяцев количество созданных компаний сократилось на 26%, ликвидированных - на 21% - ФНС
В январе-сентябре т.г. количество коммерческих организаций, внесенных в госреестр как вновь созданные, составило 157,6 тыс., что на 26% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (212,9 тыс.), свидетельствуют данные на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС)...    читать дальше
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12 октября 2020 года 18:58
Индекс МосБиржи повысился на 0,43%, индекс РТС снизился на 0,12%
Российский рынок акций, открывшийся в красной зоне, завершил понедельник разнонаправленными изменениями.

Европейские фондовые рынки торговались без единой динамики.

Азиатские фондовые индикаторы преимущественно выросли по итогам торгов за исключением японского...    читать дальше
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12 октября 2020 года 18:50
Цены российских евробондов слегка подросли благодаря спросу на рисковые активы
В понедельник котировки большинства выпусков российских еврооблигаций слегка подросли благодаря спросу глобальных инвесторов на рисковые активы; исключение составил лишь самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году. При этом суверенные спреды к доходности...    читать дальше
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12 октября 2020 года 18:43
Банк Англии изучает готовность фининститутов к отрицательным процентным ставкам
Банк Англии обратился к британским фининститутам, чтобы оценить их готовность к отрицательным процентным ставкам, пишет The Wall Street Journal.

В обращении к главам банков британский ЦБ заявил, что хотел бы получить информацию, касающуюся их "операционной готовности, а...    читать дальше
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12 октября 2020 года 18:35
"Росатом" за 20 лет намерен с 20% до 25% увеличить долю атомной генерации в энергобалансе РФ
ГК "Росатом" в среднесрочной перспективе планирует увеличить долю атомной генерации в энергобалансе страны, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев в программе "Познер" на Первом канале.

Отвечая на вопрос ведущего, почему в России "Росатом" сейчас строит только три...    читать дальше
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12 октября 2020 года 18:27
Со следующего года российские регионы смогут получать субсидии на пополнение своих фондов развития промышленности
Регионы с 2021 года смогут претендовать на субсидии на докапитализацию своих региональных фондов развития промышленности (ФРП), сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Что касается ФРП недавно мы с Минфином согласовали, и, начиная со следующего...    читать дальше
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12 октября 2020 года 18:19
В 3-м квартале "НОВАТЭК" увеличил производство газа на 4,5%, снизил продажу на 0,8%
"НОВАТЭК" в 3-м квартале увеличил добычу углеводородов на 3,6% - до 150,4 млн баррелей нефтяного эквивалента, при этом производство газа выросло на 4,5% к уровню того же периода 2019 года - до 19,13 млрд куб. м, производство жидких углеводородов упало на 0,6% - до 3,024 млн т,...    читать дальше
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12 октября 2020 года 18:10
ООН: большинство катастроф XXI века связаны с экстремальными климатическими явлениями
Большинство катастроф в XXI веке связано с экстремальными климатическими явлениями, говорится в докладе Управления ООН по вопросам уменьшения опасности бедствий, размещенном на его сайте.

"В период с 2000 по 2019 годы зафиксировано 7348 катастроф, которые унесли 1,23...    читать дальше
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